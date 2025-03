Rede Primavera se destaca no Opera Sergipe 2 com recorde de atendimentos

Na fase 2 do programa, lançada no dia 08/03, a Rede Primavera, representada pelo Hospital do Coração, teve uma participação expressiva com a marca de aproximadamente 300 atendimentos. Foram oferecidos procedimentos de mastologia e cirurgia bariátrica, essenciais para a saúde e bem-estar dos pacientes.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o HCor foi a instituição que mais instruiu processos no sistema Acone (regulação do Sistema Único de Saúde que permite marcar consultas e exames), o que reforça o nosso compromisso com a eficiência, transparência e acessibilidade no atendimento ao público. Seguiremos firmes em nossa missão de ir além do cuidado e com o compromisso de cuidar de toda população sergipana.

O objetivo principal do Opera Sergipe é diminuir o tempo de espera dos usuários para a realização de procedimentos eletivos de média e alta complexidade nos 75 municípios, garantindo acesso regulado, atenção humanizada, qualificada e segura.