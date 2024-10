“REDE SERGIPANA DE MULHERES EMPREENDEDORAS” AVANÇA EM MÓDULOS E TRAZ PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O projeto “Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras” segue transformando a vida de mulheres empreendedoras em Sergipe. Nos dias 8 e 10 de outubro, na Casa Gambiarra, o projeto promove o 5º módulo de aprendizagem, que focará no planejamento estratégico e na estruturação de planos de negócios das participantes, com o objetivo de capacitar as participantes a construir e implementar estratégias empresariais sólidas, que assegurem o crescimento sustentável de seus negócios. A formação será conduzida pelo professor e especialista em gestão e planejamento empresarial, André Gabillaud.

Para muitas empreendedoras, estruturar um plano de negócios é uma das tarefas mais desafiadoras no início de sua jornada. A falta de uma visão clara e organizada pode comprometer não apenas o crescimento, mas a própria sobrevivência de uma empresa. Segundo André Gabillaud, o planejamento estratégico é fundamental para direcionar os esforços das empreendedoras de forma eficiente, permitindo uma alocação mais eficaz dos recursos financeiros.

“O planejamento estratégico é como uma bússola empresarial. Ele serve como um balizador das nossas ações futuras. Todo empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande, precisa desse instrumento gerencial para direcionar seus esforços e concentrar-se em atividades que realmente gerem o alcance de seus objetivos”, afirma André Gabillaud.

Construindo o Futuro dos Negócios Femininos

O projeto, que é coordenado por Isabele Ribeiro, tem sido um espaço de aprendizado e fortalecimento para 30 mulheres empreendedoras da capital e do interior do estado.

Esse módulo sobre planejamento estratégico trará uma abordagem prática, permitindo que as participantes apliquem imediatamente o que aprenderam em seus negócios. De acordo com a coordenadora do projeto, Isabele Ribeiro, essa estrutura é fundamental para que, ao saírem da formação, as empreendedoras já tenham as ferramentas necessárias para revisar ou criar seus próprios planos de negócios com foco no sucesso de longo prazo.

“Nosso objetivo com o módulo de planejamento estratégico é dar a essas mulheres o conhecimento e as ferramentas necessárias para que elas se tornem protagonistas de seus próprios negócios, capazes de tomar decisões informadas e seguras sobre os rumos de suas empresas. Acredito que, ao proporcionar essa capacitação, estamos não só fortalecendo essas empreendedoras, mas contribuindo diretamente para o desenvolvimento da economia criativa em Sergipe”, destaca Isabele.

Para Isabele, a jornada de aprendizagem que o projeto promove vai além das técnicas de gestão. Trata-se de um processo de empoderamento, no qual as mulheres têm a oportunidade de transformar suas vidas e impactar positivamente suas comunidades. “Estamos formando líderes, mulheres que vão não apenas melhorar suas condições de vida, mas também inspirar outras a seguirem o mesmo caminho. Cada módulo é uma nova etapa rumo à independência e ao sucesso”, complementa.

Iniciativa

A “Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras” é uma iniciativa pioneira, concebida para apoiar e capacitar mulheres empreendedoras, fomentando a economia criativa no estado de Sergipe. Promovido pelo Grupo Gambiarra e pelo Instituto SER, com recursos do Ministério da Cultura, através de emendas parlamentares do senador Alessandro Vieira (MDB), e apoio do Governo de Sergipe, o projeto oferece uma série de ações que beneficiam 30 mulheres empreendedoras da capital e do interior do estado.

Obará Comunicação Integrada

