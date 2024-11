REDE SERGIPANA DE OBSERVATÓRIOS VAI INTEGRAR NÚCLEOS GOVERNAMENTAIS PRODUTORES DE DADOS E CONHECIMENTO

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), irá lançar na próxima terça-feira, 12 de novembro, a Rede Sergipana de Observatórios, uma importante articulação permanente entre núcleos de estudos e pesquisas do Estado. O instrumento terá como focos a compilação, a produção e a difusão de dados, informações e conhecimentos sobre a realidade socioeconômica de Sergipe em suas diversas dimensões.

O lançamento acontecerá a partir das 8 horas no auditório da Biblioteca Pública Epiphanio Dória, em Aracaju, reunindo representantes das secretarias e órgãos do poder executivo estadual que possuem esses núcleos, além de convidados externos de outros poderes e de universidades.

Com a criação desta Rede, a gestão estadual pretende elaborar, de forma coordenada, pesquisas e estudos econômicos, sociais, estatísticos, demográficos, para fortalecimento das políticas públicas, além de potencializar a disseminação dos trabalhos produzidos individualmente pelos componentes da rede, por meio de portal que agrupe tais produtos; coordenar o processo de construção de uma Estratégia Estadual de Dados; e fortalecer a cultura da tomada de decisão baseada em evidências.

“A criação da Rede é um marco significativo para Sergipe, porque representa o trabalho desenvolvido em sinergia por diversos núcleos de trabalho que têm produzido um sistema robusto de dados, informações e estudos que abarcam as dimensões econômicas, sociais, estatísticas, demográficas, geográficas e cartográficas do nosso Estado”, destacou o secretário de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira. Núcleos no Estado

Atualmente, o Governo do Estado já possui, além do Observatório de Sergipe, que centraliza a análise de estudos e pesquisas locais, regionais e nacionais, além de outras atividades, o Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem); o Observatório da Mulher, vinculado à Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM); e a Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

Existem também núcleos voltados aos estudos de dados na Secretaria de Estado da Saúde (SES), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Ações Climáticas (Semac), Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc), Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) e SergipePrevidência.

Para o subsecretário de Estudos e Pesquisas da Seplan, Ciro Brasil, responsável pelo Observatório de Sergipe, a Rede Sergipana de Observatórios é muito importante porque representa um trabalho integrado e coordenado. “Ela proporciona um alinhamento entre os núcleos de dados e conhecimentos do governo e, assim, a gente consegue construir projetos em comum de estrutura tecnológica, gestão de dados, estudos e capacitações”, explicou Ciro.

