REFORÇO: COMEÇAM AS AULAS DO PROGRAMA “DESCOMPLICA NAS FÉRIAS” EM 42 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

A Secretaria Municipal da Educação de Aracaju (Semed), em parceria com 42 unidades escolares da rede municipal, deu início ao programa “Descomplica nas Férias”, uma proposta de reforço escolar voltada para estudantes do 2º e 5º ano do Ensino Fundamental. A ação começou hoje e deve se estender até 15 dias antes do início do segundo semestre letivo, que tem data marcada para 28 de julho.

O objetivo da iniciativa é promover a recomposição da aprendizagem, especialmente para os alunos que ainda não atingiram níveis adequados de proficiência leitora. Essa necessidade foi identificada a partir de avaliações de leitura realizadas nas escolas da rede.

Durante o reforço, os professores farão, já no primeiro dia, um mapeamento das principais dificuldades de cada estudante. A partir disso, serão selecionadas atividades pedagógicas personalizadas, garantindo um acompanhamento mais direcionado e eficaz. Ao longo do reforço, serão realizadas várias atividades para estimular o aprendizado de forma significativa para os alunos.

Duas das escolas que participarão do programa são as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Bebé Tiúba, com atividades de 25 de junho a 11 de julho, e Presidente Tancredo Neves, com duração de 30 de junho a 18 de julho. Cada unidade organizou a agenda conforme sua necessidade, respeitando o período do recesso e os critérios pedagógicos da proposta.

O “Descomplica nas Férias” reforça o compromisso da Semed com uma educação pública de qualidade e com o desenvolvimento educacional dos seus estudantes.

Período do reforço de cada unidade escolar:

De 25/06 a 11/07:

EMEF Alencar Cardoso

EMEF Bebé Tiúba

EMEF Elias Montalvão

EMEF em tempo integral João Oliva Alves

EMEF Jornalista Orlando Dantas

EMEF José Souza de Jesus

EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott

EMEF Olga Benário

EMEF Olavo Bilac

EMEF Oviêdo Teixeira

EMEF Papa João Paulo II

EMEF Presidente Juscelino Kubitscheck

EMEF Otília de Araújo Macedo

EMEF Presidente Vargas

EMEF Professor José Antônio da Costa Melo

EMEF Professora Maria Carlota de Melo

EMEF Professora Núbia Marques

EMEF Professor Diomedes Santos Silva

EMEF Professor Laonte Gama da Silva

EMEF Sérgio Francisco da Silva

De 30/06 a 11/07:

EMEF Ágape

EMEF Anísio Teixeira

EMEF Dom José Vicente Távora

EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral

EMEF Professora Letícia Soares de Santana

EMEF Professora Rachel Cortes Rollemberg

EMEF Tenisson Ribeiro

EMEF Manoel Bomfim

De 01/07 a 11/07:

EMEF Deputado Jaime Araújo

EMEF José Carlos Teixeira

EMEF José Conrado de Araújo

EMEF Maria da Glória Macedo

EMEF Professora Maria Thétis Nunes

EMEF Professor Alcebíades Melo Vilas Boas

De 30/06 a 15/07:

EMEF José Airton de Andrade

EMEF Nossa Senhora Aparecida

EMEF João Teles Menezes

Demais períodos:

25/06 a 01/07: EMEF Sabino Ribeiro

25/06 a 07/07: EMEF Professora Izabel Cristina Santos Silva

25/06 a 10/07: EMEF Oscar Nascimento

30/06 a 16/07: EMEF Arthur Bispo do Rosário

30/06 a 18/07: EMEF Presidente Tancredo Neves