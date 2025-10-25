REFORMA DA ALESE: TRECHO DA AVENIDA IVO DO PRADO SERÁ TEMPORARIAMENTE BLOQUEADO NA SEGUNDA-FEIRA

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que, na próxima segunda-feira, 03, devido à continuidade das obras de ampliação da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), acontecerá um bloqueio temporário em um trecho da Avenida Ivo do Prado, no sentido Mercado–Atalaia. A interdição ocorrerá das 8h às 16h, exatamente no trecho em frente à Casa Legislativa.

Segundo o Diretor de Trânsito da SMTT, Julio César Zambon, o bloqueio será realizado pela empresa responsável pelo serviço, para possibilitar a execução de obras de ampliação no prédio da Alese. “Enquanto durar a interdição, o tráfego será direcionado para essas vias alternativas. A SMTT prestará apoio com a colocação de cones no local, para organizar a fluidez da operação”, destacou o diretor.

Durante o período em que estiver ocorrendo a interdição da via, os condutores que seguirem pela avenida Ivo do Prado no sentido do Mercado para a Atalaia deverão fazer o desvio à direita na Praça Fausto Cardoso, seguir pela Rua Pacatuba, entrar na Rua Maruim e, em seguida, retornar à avenida Ivo do Prado, também conhecida como “Rua da Frente”.

Foto ascom SMTT