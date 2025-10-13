“Refúgio Secreto” assinado por Lúcia Helena Magalhães celebra o estilo Hampton

A tão aguardada edição da CASACOR SERGIPE 2025, que este ano encontra seu palco grandioso no histórico Palácio de Veraneio, abriu suas portas para um ambiente que promete ser um dos grandes destaques: o “Estar Íntimo”. Assinado com maestria pela renomada Designer de Interiores Lúcia Helena Magalhães, o espaço de 40m², batizado de “Refúgio Secreto”, foi apresentado para convidados selecionados, imprensa e autoridades sergipanas.

Um Santuário de charme e história em sintonia com o tema desta edição “Semear Sonhos”, Lúcia Helena Magalhães transporta o público para um universo de fantasia e elegância. O conceito central de “Refúgio Secreto” é o despertar do imaginário do primeiro sonho de muitas meninas: ser princesa e morar em um palácio. Esta narrativa ganha força ao ser ambientada justamente no Palácio de Veraneio, uma joia arquitetônica projetada pelo alemão Altanech em 1939, que evoca um luxo atemporal e histórico. O projeto adota o estilo moderno Hampton, conhecido por sua aparência descontraída, luminosidade e conexão com elementos naturais. Os 40m² de puro charme e personalidade foram meticulosamente pensados para criar um espaço de acolhimento e contemplação.

Homenagem e Empoderamento Feminino

Com um significado que transcende a estética, o projeto é uma homenagem e foi totalmente inspirado pela Deputada Estadual, Dra. Lidiane Lucena. A inspiração em sua trajetória e força visa fortalecer o tema do empoderamento feminino na política sergipana, utilizando a sofisticação do design de interiores como plataforma para celebrar a força e a representatividade da mulher contemporânea. O “Estar Íntimo – Refúgio Secreto” de Lúcia Helena Magalhães é um convite irrecusável à imersão em um sonho materializado, onde o luxo, a história e o design de alto nível são únicos para celebrar o talento e a inspiração sergipana.

O “Refúgio Secreto” é uma composição rica em detalhes que equilibram o clássico e o contemporâneo:

Acervo de Valor: O ambiente é adornado com obras de arte de grandes artistas: Sérgio Amorim, Manoel Santiago, Haydeia Santiago, Jordão de Oliviera, Gil Apolinário, Teka Portela, Sérgio teles, Studio Orgânico – por Iuri Araújo e Lícia Acioli, que conferem profundidade e diálogo cultural ao espaço, objetos pessoais familiares e peças de antiquário cuidadosamente selecionadas, injetando uma alma histórica e nobre à decoração.

Mobiliário Elegante: O mobiliário escolhido para compor a atmosfera foi uma mistura entre a Home Design e a Biasá Home. Marcado pela personalidade, refletindo o luxo suave e a comodidade inerentes ao estilo Hampton.

Atmosfera Bucólica: Para trazer a leveza e a tranquilidade da natureza para dentro do palácio, a designer incorpora um impressionante jardim vertical e um delicado espelho d’água assinados pela Novo Garden, elementos que reforçam a sensação de um verdadeiro refúgio.

Intervenção Artística: Como ponto focal e concretização do conceito, o ambiente apresenta uma intervenção artística de grande representação em primeiro plano, parte do forro/teto pintado a mão pela artista plástica sergipana, Lícia Acioli prometendo ser um dos momentos visuais mais impactantes do espaço.

A mostra CASACOR está no Palácio de Veraneio de Sergipe, na Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes, nº 2240, Bairro Farolândia. O período de visitação é de 10 de outubro a 30 de novembro, de terça a sábado das 16h às 22h e aos domingos das 16h às 21h.

