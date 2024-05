Rei e Rainha do País do Forró são escolhidos para representar Sergipe nos festejos juninos

Na última sexta-feira, 24, o Complexo Cultural Gonzagão, em Aracaju, foi palco da segunda edição do Concurso Rei e Rainha do País do Forró, evento que tem a promoção do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). Quatro casais participaram da disputa, mas quem levou o título foram Sophia Albino e Orlanio Macedo, quadrilheiros da Balanço do Nordeste, do município de Umbaúba, no sul do estado. Além da coroa, eles ganharão o prêmio de R$ 5 mil, cada um. O casal representará Sergipe nos quatro cantos do estado e do país, divulgando a sergipanidade e fortalecendo a tradição dos festejos juninos.

Para atingir o resultado, a rotina de ensaios da jovem dupla de quadrilheiros foi desafiadora, como revela Orlanio Macedo, de 22 anos. Ele disse que, muitas vezes, saiu de casa ainda de madrugada, para encontrar Sophia Albino, 17, para ensaiar passos coreográficos e pensar na temática dos figurinos. “Valeu a pena todo o esforço que fizemos, porque moramos em cidades diferentes – ela em Umbaúba, e eu em Estância –, mas o esforço valeu a pena. Tem um ditado que gosto muito: ‘o remédio para o São João é cultura e tradição’, e é isso que o concurso de Rei e Rainha traz”, comemora.

Assim como ele, Sophia também demonstra gratidão pela conquista alcançada. “Meu coração está cheio de alegria e felicidade por ter a honra de representar o meu estado. Estou bastante emocionada, toda vez que me apresento é uma sensação única, não tem como descrever”, celebra.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, destaca a importância do concurso de Rei Rainha do País do Forró. “Estamos escolhendo o casal que vai representar Sergipe dentro do estado e fora, em várias apresentações culturais. Esperamos que eles tragam nossas festividades à tona. É um marco importante, que abre os festejos juninos neste momento que antecede os 60 dias de apresentações no Arraiá do Povo e Vila do Forró, na Orla de Atalaia”, afirma.

Valorização e reconhecimento

O presidente da Associação de Quadrilhas Juninas de Sergipe (Asquaju-SE), Célio Torres, reforça a importância da valorização das quadrilhas juninas, por parte do Governo de Sergipe. “O incentivo que está sendo dado faz com que muitos quadrilheiros comecem a retornar, a buscar seus grupos. É fundamental para a gente ter esse apoio financeiro; é um incentivo à promoção da nossa cultura”, reforça.

O colorido das vestimentas e os passos bem marcados dos quadrilheiros, encantaram a dona de casa Iolanda Ferreira, uma apaixonada por festa junina. “Estou encantada com as apresentações. É bom demais estar aqui, prestigiar a nossa dança. Esta época do ano é a que mais gosto”, revela.

A quadrilheira Ângela Rosendo, do grupo Xodó da Vila, não pôde participar do concurso por estar no oitavo mês de gestação, mas não deixou de prestigiar o evento. “Este ano, só vim assistir, mas no ano que vem vou concorrer”, conta.

Thamires Barros e Junior Vieira, eleitos Rainha e Rei do País do Forró em 2023, na primeira edição do concurso, passarão a coroa para os novos monarcas durante a Salva Junina, que acontecerá no Centro de Criatividade, em Aracaju, no dia 31 de maio. Para Thamires, a valorização dessa cultura é muito importante. “A gente pode mostrar um pouco de nós, como quadrilheiros e como casal, trazendo sempre Sergipe e nossas tradições como destaque”, salienta. Seu parceiro, Junior, contou que se sente feliz em ter sido o primeiro a assumir o reinado. “É uma emoção grande estar aqui e saber que outra pessoa terá essa responsabilidade e emoção no meu lugar”, comenta.

Demais classificados

2º lugar: Nycolle Pequeno e Walterlin Pequeno;

3º lugar: Cely Isadora Aguiar e Humberto Neto;

4º lugar: Tássia Silva e Adriano Lima.