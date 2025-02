Rei Momo e Rainha do Carnaval 2025 são coroados em Aracaju

A final do Concurso da Rainha do Carnaval aconteceu no último sábado 15.02, no Centro de Criatividade, com brilho, animação e muito samba no pé. O evento marcou o resgate dessa tradição carnavalesca, que há mais de 90 anos celebra a cultura e a alegria da festa popular. Realizado pela Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), o evento foi aberto ao público e contou com a participação de diversos apaixonados pelo Carnaval, reforçando o espírito festivo e a valorização da cultura local.

A prefeita Emília Corrêa esteve presente e destacou a importância do resgate dessa tradição. “Resgatar o concurso do Rei Momo e da Rainha do Carnaval é mais do que uma celebração da folia, é um compromisso com a valorização da nossa cultura e da nossa história. O Carnaval é do povo, e eventos como esse reforçam a identidade e a alegria da nossa cidade”, disse.

Para Fábio Uchôa, presidente interino da FUNCAJU, este concurso representa a força e a tradição do Carnaval. “Ver a energia e a alegria do povo celebrando esse momento é uma prova de que nossa cultura está mais viva do que nunca. A FUNCAJU tem o compromisso de apoiar e fortalecer eventos como este, que valorizam nossos artistas, nossa história e a identidade cultural da cidade”, destacou.

A competição contou com um júri especializado, com figuras históricas e ativas do nosso carnaval. A banca avaliadora foi formada por Fernando Petrônio, Jaci Cruz, Marcos Raffou, João Araújo e Cleanes Silva, que avaliaram as candidatas com base em simpatia, beleza, carisma e desenvoltura no samba. De acordo com o jornalista Marcos Raffou, este concurso resgata uma tradição essencial do nosso Carnaval. “Essa iniciativa de resgate de nossas tradições é de suma importância para nossa cultura. Ingride e Abel conquistaram o público com simpatia e presença marcante. Tenho certeza de que representarão a folia com muita energia e compromisso”

O presidente da banca avaliadora, o jornalista Fernando Petrônio, destacou a forma de avaliação doo júri. “Seguimos critérios rigorosos, considerando postura, elegância e desenvoltura no samba. Ingride e Abel atenderam a todos os requisitos com excelência, mostrando-se preparados para este grande título”, justificou.

Rei Momo e Rainha do Carnaval 2025

A grande vencedora do concurso foi Ingride Gomes, coroada como Rainha do Carnaval 2025, enquanto o título de Rei Momo 2025 ficou com Abel Wesley, que levaram a torcida a loucura. Ambos terão a missão de representar oficialmente o Carnaval da cidade, participando de eventos e desfiles ao longo da folia. Além disso, os vencedores receberam uma premiação em dinheiro no valor de três mil e quinhentos reais, cada um.

“Ser coroada Rainha do Carnaval é a realização de um sonho. O samba sempre fez parte da minha vida, mas essa é a primeira vez que eu participo de um concurso como sambista, e representar essa festa tão importante para a nossa cultura é uma honra. Quero levar essa alegria para todos os cantos da cidade e mostrar que o carnaval é feito com amor, tradição e muita energia positiva”, festejou a Rainha.

Já o Rei Momo, veterano da folia e de reinado de outros concursos, sabe bem a responsabilidade que é receber esse título. “O Carnaval é a festa da alegria, e ser escolhido como Rei Momo é uma responsabilidade enorme, mas também uma grande felicidade. Vamos contagiar todo mundo com essa energia e fazer um Carnaval inesquecível. Vamos celebrar juntos essa tradição que é do nosso povo.”

A entrega oficial da Chave da Cidade vai ocorrer no dia 28 de feveveiro, no Cotinguiba Esporte Clube. Neste dia, a prefeita Emília Corrêa passará o comando simbólico da cidade para o Rei Momo e a Rainha do Carnaval e eles reinarão plenos durante todos os dias da festa carnavalesca na capital sergipana.

Foto: Diane Queiroz