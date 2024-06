Relatora do PL que eleva o forró a manifestação nacional, Katarina celebra os festejos

Os festejos juninos começaram em Sergipe. Desde o final do mês de maio, festas no interior e na capital anunciam a chegada do clico junino, com suas tradições, religiosidade, música, etc.

Para a deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE), que relatou o Projeto de Lei 14.720/2023, com parecer favorável ao reconhecimento do forró como manifestação da cultura nacional, o período é muito importante em vários aspectos.

“O mês de junho, com suas festas em alusão a Santo Antônio, São João e São Pedro, representa um momento único para a nossa economia, com oportunidades de negócios ligados ao turismo, à gastronomia, confecção, etc. É uma época muito rica e feliz para nós, e devemos sim celebrá-la”, ressalta a parlamentar.

A deputada Delegada Katarina destaca que, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira de Sergipe (ABIH-SE), o setor hoteleiro estima um aumento na ocupação durante os meses de junho e julho: a previsão de ocupação para o mês de junho desse ano é de 62% e para as festas juninas de 92%.

Esses índices são maiores que os de anos anteriores, que foram de 51% e 90%, respectivamente. “Como relatora do Projeto de Lei que elevou o forró da manifestação da cultura nacional, sou suspeita pra falar, mas acredito que nosso ciclo junino seja de grande importância para a nossa cultura, nossas tradições e também para a nossa economia”, reitera.

A parlamentar acompanhou a abertura dos festejos juninos em Estância, no dia 31, e do Arraiá do Povo, em Aracaju, no dia 1º de junho. “Faço questão de participar, de prestigiar, porque entendo que essas festas e tudo que elas abarcam são parte de nossa cultura, de nossa identidade, enfim, de quem somos”, salienta.

Foto assessoria

Por Tanuza Oliveira