RELATÓRIO JUSTIÇA EM NÚMEROS 2024 MOSTRA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NA JUSTIÇA FEDERAL EM SERGIPE

Relatório Justiça em Números 2024 mostra aumento da produtividade na JFSE

A Justiça Federal em Sergipe (JFSE) obteve Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus), indicador que resume a produtividade e a eficiência relativa do Poder Judiciário, de 75% na 21ª edição do Relatório Justiça em Números 2024 (ano-base 2023), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em comparação ao relatório anterior, a JFSE aumentou o IPC-Jus em 13 pontos percentuais.

O Índice de Produtividade dos Magistrados (IPM) da JFSE é de 4.294, o 2º maior entre as Seções Judiciárias da 5ª Região, enquanto que o Índice de Produtividade dos Servidores (IPS) é de 264, 4º mais bem colocado da JF5.

A Taxa de Congestionamento Líquida (TCL) da JFSE é de 54%. Os assuntos mais demandados durante o período na Justiça Federal foram relativos ao Direito Tributário e Previdenciário.

Confira a íntegra do Relatório Justiça em Números 2024 (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/05/justica-em-numeros-2024.pdf).

Fonte JF/SE