Reload 2025 traz grandes nomes do marketing digital para Sergipe

A 5ª edição do Reload, considerado um dos principais encontros de marketing digital do país, será realizada nos dias 26 e 27 de setembro, no AM Malls, em Aracaju. O evento promete dois dias de imersão em empreendedorismo, inovação e estratégias digitais, reunindo especialistas, empresários e criadores de conteúdo. As inscrições já estão abertas no site oficial e os ingressos são limitados.

A programação nacional contará com nomes de destaque no mercado. Entre eles, Juliette, apresentadora, cantora e advogada que se consolidou como referência na construção de marca pessoal com propósito; Camila Pudim, influenciadora digital, maquiadora e Head Criativa da Colorama; Camila Farani, investidora reconhecida por três vezes como a melhor da América Latina e presença marcante em sete temporadas do Shark Tank Brasil; e João Branco, ex-VP de marketing do McDonald’s, autor bestseller e referência em marketing com alma.

Além das atrações de alcance nacional, o Reload valoriza o ecossistema local e traz para o palco profissionais sergipanos de destaque. Entre eles estão Joe Marcolino, cineasta e estrategista especialista no uso da inteligência artificial para produtividade; Bruno Oliveira, empreendedor serial, mentor e triatleta; e Lys Silva, comunicadora digital e mentora em gestão de redes sociais.

No total, serão mais de 20 palestras e oficinas voltadas para quem deseja entender as transformações do mercado digital e ampliar suas estratégias de negócios.

A programação completa, bem como os detalhes sobre inscrições, estão disponíveis em reload.sebrae.com.br

Por Yasmin Déda