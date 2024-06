Reload inicia as vendas de ingressos com preço promocional

O evento será realizado nos dias 2 e 3 de agosto

O maior evento de marketing digital do Sebrae já tem data marcada e ingressos à venda. Este ano, o Reload será realizado nos dias 2 e 3 de agosto e o primeiro lote dos ingressos está disponível com um valor especial.

Atualmente em sua 4ª edição, o Reload já mostrou que grandes atrações são a sua marca registrada. Na edição passada, por exemplo, o evento contou com nomes como Gabriela Prioli e Kondizilla, então, comprar o ingresso no primeiro lote é garantir um valor especial para participar de uma experiência que reúne criatividade, conteúdo, tendências e grandes nomes do mercado em um só lugar.

Os ingressos promocionais serão vendidos até 30 de junho, antes da divulgação da programação oficial. Mais informações sobre o Reload e compra dos ingressos no link: reload.sebraesergipe.com.br .

Por Por Yasmin Déda