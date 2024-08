Reload Sergipe reúne público de mais de 1.200 pessoas

Com cerca de 20 atrações, entre palestras e apresentações artísitcas, o evento se consolida no mercado do marketing

Com a plateia composta, majoritariamente, por empreendedores, o maior evento de marketing digital do Sebrae reuniu um público de cerca de 1.200 pessoas nos últimos dias 2 e 3, sexta-feira e sábado, no Centro de Convenções AM Malls. Em sua 4ª edição, o Reload mostrou que está consolidado no calendário de grandes eventos de apoio aos pequenos negócios.

A programação incluiu diversas palestras e painéis temáticos sobre análise de dados das redes sociais, uso de Inteligência Artificial, novos formatos digitais, vendas, dentre outros temas. Por meio deste compartilhamento de informações e conhecimento, os empreendedores puderam ter novas ideias sobre a expansão da sua presença digital e o relacionamento com os clientes.

O número de pessoas presentes, a quantidade de atrações – 20 em dois dias – e toda a estrutura em torno do evento contribuíram para o sucesso do Reload, de acordo com a impressão geral do público. Para Symon Silva, dona de uma pequena empresa especializada em terapia holística, o Reload se mostrou como uma grande oportunidade para aplicar o que aprendeu no dia a dia de trabalho.

“Já é o terceiro Reload que eu participo e toda vez que eu venho adquiro algum conhecimento extra que expande a minha mente. Aquela ideia que estava parada na minha cabeça ganha um impulso importantíssimo, eu abro meus horizontes e aplico na prática, reciclo e atualizo. Além de criar uma rede de relacionamentos que é muito proveitosa pro meu trabalho, porque a energia desse evento forma uma corrente linda que move o nosso desejo de crescer”, explicou a terapeuta.

Palestrantes

Um dos pontos altos do evento são as atrações de destaque nacional. Este ano, Felipe Titto, Mila Costa, Thaynara OG e Felipe Theodoro, abrilhantaram o palco principal com apresentações baseadas em suas trajetórias de crescimento nas redes sociais e no ambiente digital como um todo.

Para Thaynara OG, foi crucial em sua trajetória profissional a visão de oportunidade que teve, ainda quando era concurseira e mostrava o seu dia a dia nas redes.

“Eu espero que, contando aqui minha história, possa inspirar as conquistas nas vidas de outras pessoas, meu objetivo é motivar o público aqui presente. Também quero mostrar que devemos saber lidar com as plataformas e com as características específicas de cada rede social. Cada meio apresenta um público, uma forma de comunicar que é própria, falo isso me referindo desde o intagram, tik tok, até mesmo à TV aberta, como a globo Nordeste que cobre a festa de São João que realizo no Maranhão”, contou a influenciadora.

Outras apresentações adotaram um viés mais técnico, com interação com o público presente e se tornaram verdadeiras oficinas de marketing digital. Assim, assuntos como Inteligência Artificial, análise de dados, vídeos para as mídias sociais e branding foram expostos por facilitadores com muita experiência prática e teórica, sejam sergipanos ou de outros estados do país, como Joe Marcolino, Márcia Helena, Éderson Manoel e Katharina Lacerda, marcando a diversidade das palestras do Reload.

Foto assessoria

Por Yasmin Déda