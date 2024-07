Reload terá suas atrações divulgadas na próxima sexta-feira

O Reload, maior evento de marketing digital do Sebrae, terá suas atrações reveladas nesta sexta-feira, 5, às 7h30, em uma apresentação preparada para a imprensa, patrocinadores e colaboradores da Casa.

Em sua 4ª edição realizada em Sergipe, o Reload já tem como marca registrada palestras e painéis com grandes nomes do marketing, muito conteúdo, networking e tendências. Na edição passada, a programação contou com presenças de destaque do mercado, como Gabriela Prioli e Kondzilla.

Durante a coletiva, serão revelados os detalhes dessa edição, dentre eles estão as três atrações principais do evento que será realizado nos dias 2 e 3 de agosto.

Serviço: Lançamento das atrações do Reload 2024

Data: 05/07/2024

Horário: 7h30

Local: Sede do Sebrae, na Av. Tancredo Neves, 5.500, bairro América

Por Yasmin Déda