Renais crônicos agora terão acesso a vagas de estacionamento

Após aprovação na Câmara Municipal de Aracaju, do Projeto 10/2023,

de autoria do vereador Joaquim da Janelinha (Solidariedade), fica

permitida às pessoas diagnosticadas com doença renal crônica, a

utilização das vagas de estacionamento destinadas às pessoas com

deficiência – PCD.



“Senti de perto todas as dificuldades de um doente renal crônico, já

que acompanhei a minha esposa Sandra por todo este processo. Atualmente

ela é transplantada, e, assim como ela, certo de que esta iniciativa

irá contribuir muito com o interesse público local, percebi essa

grande necessidade de implantação. Estou muito satisfeito com a

aprovação”, pontuou Joaquim.



Sendo assim, é considerado para os devidos fins: os que fizeram

transplante renal; pacientes com insuficiência renal crônica; lesão

renal progressiva e irreversível da função dos rins em sua fase mais

avançada, com identificação no Código Internacional de Doenças

–CID pelos números CID N 18.0, N 18,9 e Z94.0 (rim transplantado).



Vale lembrar que se faz necessário a devida comprovação, sendo

exigido está sempre portada da declaração médica. Além disso, a

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT, deve

emitir os cartões para as pessoas elencadas nesta Lei, sendo

obrigatória a afixação no veículo, em local de fácil visibilidade.



O que é doença renal crônica?



Consiste na perda permanente da função dos rins, e é reconhecida como

um problema global de saúde pública. Dessa forma, é importante

ressaltar que o aumento do número de casos renais crônicos tem sido

reportado na última década em diferentes contextos, associados ao

envelhecimento e à transição demográfica da população, como

resultado da melhora na expectativa de vida e do rápido processo de

urbanização.



Texto – Monique Costa

Foto – Gilton Rosas