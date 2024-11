Renantique homenageia a mulher medieval em concerto comemorativo aos 28 anos

Em comemoração ao seu aniversário de 28 anos, o Renantique apresenta o Femina Mvsica – a mulher na música medieval. Com este programa, o grupo celebra a alma, a sabedoria, a beleza, a maternidade, o amor, a sensualidade e a feminilidade da mulher na Idade Média, através da música e da literatura que ela produziu entre os séculos XII e XV. O concerto acontece no próximo dia 22, às 19h, na Sala Villa Lobos do Conservatório de Música de Sergipe, que também estará em comemoração por seus 79 anos de existência, com entrada gratuita.

O repertório apresenta mulheres de diferentes tradições: do cristianismo, do judaísmo (sefarditas) e do islamismo (moçárabes), que sempre sentiram a necessidade de se expressar através da música e da poesia. Mulheres que foram rainhas em suas cortes. Freiras e monjas de diferentes ordens eclesiásticas nos jardins dos claustros dos mosteiros. Mulheres que em seus lares, teciam, fiavam, ninavam seus filhos com canções, cuidavam dos animais e das hortas, espaços estes que lhes asseguravam quietude, meditação e conhecimento.

O diretor artístico do Renantique, Emmanuel Vasconcellos, destaca que a música das mulheres medievais também era sinônimo de (re)existência. “Femina Mvsica é uma celebração à participação feminina na sociedade medieval europeia, que diante das tantas guerras, heresias e inquisições – que aparentam constituir um universo estritamente masculino – trazem também o lado matriarcal evidenciado pelas muitas faces destas mulheres que de certa forma foram esquecidas, mas que muito contribuíram para a construção de uma cultura medieval”, disse.

O concerto no dia 22 de novembro, também celebra uma data especial: o dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos. A apresentação também contará com uma bela homenagem à compositora laranjeirense Zizinha Guimarães (1872-1964), apresentada pelo maestro Evandro Bispo, que falará sobre a vida e a obra dessa ilustre sergipana.

Serviço

Concerto: Femina Mvsica | a mulher na música medieval

Concerto de aniversário de 28 anos do Renantique

Local: Sala Villa lobos – Conservatório de Música de Sergipe

Rua Boquim, 313 – Centro

Data: 22 de novembro de 2024

Horário: 19h

Entrada franca

Texto e foto: Juliana Almeida