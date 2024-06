Repertório romântico e dançante leva público para forrozear no Arraiá do Povo nesta quarta

Forrozeiros puderam dançar ao som do forró das antigas da banda Cuscuz com Leite

A noite desta quarta-feira, 26, foi de muito forró e romantismo no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia. O público pôde contemplar e dançar ao som do forró das antigas da banda Cuscuz com Leite, do forró tradicional e apaixonado de Dorgival e do forró eletrônico de Taty Girl.

Pela segunda vez no Arraía do Povo, a banda sergipana Cuscuz com Leite abriu as apresentações do Palco Rogério com uma seleção de sucessos das antigas e atuais. “A gente preparou um repertório bem especial para o nosso São João, bem completo, ainda mais aqui, na nossa casa, onde trouxemos uma mistura de músicas de forró das antigas e atuais para a galera poder curtir e dançar aquele forrozinho gostoso”, destacou Barbie Santhiago. “A gente está bem feliz de estar de volta no Arraiá do Povo, neste evento imenso organizado pelo Governo do Estado, com tudo bem organizado, muito bonito, e que é referência do forró, no País do Forró”, completou Thiago Gomes.

O casal Christian Augusto e Michele Vilar foi até a Orla especialmente para ouvir a Banda Cuscuz com Leite. Para Christian, o evento promovido pelo Governo do Estado tem enaltecido os artistas sergipanos. “Viemos prestigiar a banda Cuscuz com Leite, que gostamos muito. A gente sempre está gostando da programação, todos os shows e de toda estrutura do evento. Estão de parabéns, é o melhor São João do mundo. E é muito importante a valorização da arte sergipana aqui, não só para Sergipe, mas para propagar para todo o Brasil”, disse o representante comercial de Aracaju.

Segunda atração da noite, Dorgival Dantas encantou o público com músicas que falam de amor e relacionamento. “Aqui é sempre muito bom, pode até está nublado, mas o calor é bom demais, a energia aqui é muito forte e a sanfona se abre sozinha. Acredito que todas as vezes que por aqui vier, vai ser dessa maneira, porque venho com muita felicidade e hoje foi divino. Agradeço ao Governo do Estado de Sergipe por essa oportunidade boa que me deram aqui mais uma vez e, que no próximo ano, a gente possa estar aqui novamente”, enfatizou o músico.

As amigas Maitê Reis e Sandra Santos fizeram questão de comparecer a 26ª noite de festejos no Arraiá do Povo para apreciar a poesia do cantor, compositor e instrumentista potiguar. “Viemos por Dorgival. A letra, que fala sobre a cultura nordestina, sobre o amor,o forró, sobre o que somos”, declarou a pedagoga Maitê. “Vim outros dias e hoje para ver Dorgival Dantas, dançar muito, com o forró autêntico, que é tudo de bom”, acrescentou a cabeleireira Sandra.

Para fechar a noite, Taty Girl animou o público com sua energia contagiante. “É sempre um prazer estar de volta a Aracaju. Preparei um baú incrível para o público curtir e se apaixonar. O forró de Sergipe é incrível, a galera daqui é para cima, venho para cá preparada, tudo aqui é bom demais”, elogiou a artista.

A estudante Yanna Amaral, 19 anos, viajou de Nossa Senhora da Glória, no alto sertão sergipano, para a capital Aracaju para curtir o show da cantora cearense. “Gosto muito das músicas de Taty, principalmente ‘Se Não Valorizar’, o fogueteiro, tudo, amo o show dela. É a segunda noite que venho ao Arraiá, estou amando, está tudo muito organizado, a estrutura muito bonita, tudo muito bem feito, arrasaram esse ano”, afirmou a jovem.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

ASN – Foto: Johnny Canon