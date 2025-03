Comunicador é agredido e Sindicato dos Radialistas emite nota de repúdio

O Sindicato dos Radialistas de Sergipe (Sterts) repudia a agressão sofrida pelo comunicador Matheus Santos, da rádio Capital do Agreste, que estava no exercício da função profissional e foi agredido por um cidadão na feira de Itabaiana. O Sterts se solidariza com o radialista e se coloca à disposição para tomar todas as providências cabíveis ao fato, a fim de resguardar o direito de expressão, garantido na Constituição Federal.

O Sindicato espera que esse seja um fato isolado e que episódios dessa natureza não voltem a acontecer em Itabaiana, nem em nenhuma outra cidade sergipana. O Sterts informa que o caso já foi levado à autoridade policial e aguarda uma apuração rápida e justa por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe.

Sindicato dos Radialistas de Sergipe