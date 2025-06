Representantes de diversas religiões ressaltam relevância do ‘Arrasta Fé’

Após 30 dias de Arraiá do Povo, o maior arraiá à beira-mar do Brasil, realizado na Orla da Atalaia, o Governo de Sergipe promove mais um evento dedicado à música, desta vez com foco na fé e na religiosidade. Nos dias 4, 5 e 6 de julho, Aracaju será palco da primeira edição do Arrasta Fé, com shows de diferentes tradições religiosas, como as vertentes católicas, evangélicas e de matriz africana.

Realizado no mesmo espaço onde ocorreram os grandes shows do ciclo junino, o evento tem como proposta incluir no calendário do período as diversas expressões de fé presentes em Sergipe, respeitando e valorizando os diferentes modos de celebrar o sagrado. No dia 4, as apresentações serão dedicadas aos evangélicos; no dia 5, é a vez da tradição católica; e no dia 6, os atabaques, cantos e danças da Umbanda e do Candomblé assumem o protagonismo.

De acordo com o pároco da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do conjunto Orlando Dantas, padre Marcelo Conceição, a comunidade aguarda ansiosa pela data. “É uma oportunidade de louvar e nós católicos também termos momentos lúdicos por meio das canções”, disse o religioso, que acredita na propagação da fé por meio das apresentações. “Já dizia Santo Agostinho, que quem canta reza duas vezes”.

O padre Pedro Rangel, da Paróquia e Santuário Nossa Senhora da Vitória, em São Cristóvão, destacou a importância de um momento musical para fortalecer a fé. “Pela primeira vez, teremos essa dinâmica religiosa de evangelizar por meio dos festejos juninos, uma época que fala de santos, pessoas vivendo a fé e que fizeram de sua vida um instrumento de evangelização. Cantar louvores a Deus é, sem dúvida, um momento precioso para nós”.

Louvor e comunhão

O pastor Jalmir Oliveira, da Igreja Quadrangular, falou da expectativa para o primeiro Arrasta Fé. “Um momento como este é de suma importância. Vivemos em um país cristão, em sua maioria. Eventos que promovem a fé das pessoas são bem-vindos a qualquer momento. A Bíblia está repleta de exemplos de que o louvor promove comunhão e conexão com Deus. Se você tem a oportunidade de reunir pessoas por meio dos louvores, tenho certeza de que é algo que Deus estará presente. Será um momento muito especial para nós”, considerou.

Para o pastor Tarcio Augusto, a fé também é celebrar e ter alegria, por isso a realização de um grande evento público dedicado às várias expressões religiosas é um marco. “Como nordestinos, precisamos usufruir da nossa própria cultura. A fé cristã não se opõe à cultura, ela entende que deve ser abarcada por esse princípio também”, ponderou.

Força da ancestralidade

A yalorixá Mãe Marizete de Oyá Matamba, símbolo de afro-sergipanidade, também se entusiasmou com a proposta do Governo do Estado. Segundo ela, esses momentos são ótimos para fortalecer a fé, seja ela de qual religião for. “Para nós, do candomblé, será um momento maravilhoso, porque ainda há o preconceito, então é uma forma de louvar nosso sagrado e mostrar a beleza e força da manifestação da nossa fé”, expressou.

Segundo Fábio Dantas, líder religioso da Umbanda, a proposta do Arrasta Fé é muito importante, porque exercita o Estado laico ao dar espaço para todas as agremiações religiosas. “Essa iniciativa trará para a população não só o aspecto religioso, como também o cultural. A música está totalmente envolvida na fé. Na Umbanda ela vem com a força dos atabaques, junto com a ancestralidade dos indígenas. Esse resgate é muito importante”, declarou o dirigente do Centro de Formação Espiritual Águas da Aruanda.

Mãe Marizete faz um chamado para que todos se unam para celebrar no Arrasta Fé. “Quero convidar meus filhos de santo, meus netos, meus bisnetos, meus sobrinhos, enfim, todos que têm a nossa influência para nos encontrarmos. São todos bem-vindos para este dia. Todos os meus filhos de santo, tanto do meu terreiro quanto de outros”, convidou a matriarca.

Festa democrática

O diretor-presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), organizadora do evento, destacou a relevância de se reservar esse momento de religiosidade, visto que o ciclo junino remete à fé e à devoção, mescladas à cultura.

“O Arrasta Fé reforça o nosso compromisso com uma festa democrática, que valoriza não só o entretenimento, mas também a espiritualidade e as tradições populares. Assim como a gente enaltece o forró, as quadrilhas, os grupos folclóricos e os artistas locais, também abrimos espaço para que a fé, a cultura e a música caminhem juntas nessa grande celebração”, enfatizou Gustavo.

Confira a programação completa:

Dia 4 de julho (sexta-feira)

19h – Laressa Abreu

21h – Aline Barros

23h – Som e Louvor

1h – Renovart

Palco 360º (intervalos) – Eli Campos

Dia 5 de julho (sábado)

19h – Willian Sanfona

21h – Ana Clara Rocha

23h – Pe. Alessandro Campos

1h – Diácono Rômulo

Palco 360º (intervalos) – Marcos Simões

Dia 6 de julho (domingo)

19h – Descidão dos Quilombolas

21h – Mariene de Castro

23h – Nany Lessa

Palco 360º (intervalos) – Maria Tambor

Foto: Erick O’Hara