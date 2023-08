Representantes do CRA-SE visitam nova diretoria do Hospital Santa Izabel

O presidente do Conselho Regional de Administração de Sergipe, Adm. Carlos Eloy Filho, e o vice-presidente do CRA-SE, Adm. Renan Tavares, visitaram na manhã desta segunda-feira, 7, o novo presidente do Hospital Santa Isabel, Rubens dos Anjos Moreira. Na oportunidade, os administradores colocaram a autarquia a disposição da unidade de saúde.

A reunião teve como objetivo estreitar laços e conhecer a gestão hospitalar da unidade, que é umas das áreas de atuação dos profissionais da administração registrados no conselho. Ainda durante o encontro, ficou confirmado a realização de uma palestra para os colaboradores da área administrativa do hospital no dia 28 de setembro.

De acordo com o presidente do CRA-SE, a visita a nova gestão poderá gerar bons frutos para os administradores. “O CRA Sergipe possui um banco de dados com profissionais da administração que possuem a qualificação me gestão hospitalar e poderemos disponibilizar para o Hospital Santa Isabel. Vimos que a nova gestão está empenhada e comprometida em realizar uma gestão consciente”, declarou Carlos Eloy Filho.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso