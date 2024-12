Residencial Lamarão: famílias realizam assinatura do contrato

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Assistência Social, deu início nesta terça-feira, 10, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Carlos Fernandes, localizado no bairro Lamarão, à assinatura do contrato de concessão de direito real de uso do imóvel, para moradores que foram realocados pela construção da avenida Perimetral Oeste e que irão residir no conjunto habitacional Lamarão.

A ação é realizada pela Diretoria de Gestão Social e Habitação e na quarta-feira, 11, será a vez de beneficiários que estão há mais de 10 anos no Auxílio Moradia concedido pela Prefeitura, e das famílias em situação de rua assistidas pelas equipes da Assistência Social, que também foram contempladas com as unidades habitacionais. Esta é a etapa que antecede a entrega das chaves das 484 unidades habitacionais que compreendem o conjunto habitacional.

“Esse é um momento muito importante para a Assistência Social e principalmente para as famílias que estão sendo beneficiadas com as unidades habitacionais. Eu sempre digo que a moradia é o grande sonho de qualquer cidadão. É aquele espaço onde você pode cuidar da sua família e dos filhos. Hoje estamos recebendo os beneficiários para assinatura dos contratos de concessão do imóvel, o penúltimo passo para a realização desse grande sonho. São famílias realocadas que estavam no percurso para a construção da avenida Perimetral, famílias que estavam no Auxílio Moradia há muito tempo e famílias em situação de vulnerabilidade, que estão indo para um espaço com toda a infraestrutura e em uma área que fica aí entre dois grandes municípios, que é a capital e Nossa Senhora do Socorro”, afirmou a secretária da Assistência Social, Rosária Rabelo.

A técnica de referência da Perimetral Oeste, Alexandra Déda, explica que este é o momento onde o beneficiário irá assinar o contrato para que a escritura seja emitida no nome do morador e que também antecede o grande momento da entrega das chaves das unidades habitacionais.

“Nesses dois dias a gente está chamando o pessoal para assinar o documento da casa, o contrato de concessão de direito real de uso do imóvel. Então nós temos 484 famílias que estão assinando o documento nesses dois dias, tanto hoje quanto amanhã. Do quantitativo total, nós temos 219 que são da avenida Perimetral, 245 são do Auxílio Moradia e a gente tem 20 pessoas que são pessoas em situação de rua acompanhadas pelas equipes da Assistência Social. É um momento muito importante, porque será uma nova fase para eles, estão recebendo a casa, totalmente legalizada e escriturada e se torna mais especial, porque acontece num final de ano, é como se fosse um presente”, detalhou Alexandra.

O autônomo, Emanuel Cosme Salustiano Leite, conta que é uma alegria muito grande poder sair de uma zona de risco e ir morar em algo próprio e com todos os documentos regularizados no próprio nome.

“É gratificante dizer que agora eu tenho uma casa, principalmente com a escritura. Antes a gente tinha que pagar aluguel e ficava naquele receio do dono imóvel não querer renovar e ter que ir atrás de casa, é um negócio muito ruim, mas a partir de agora é uma nova fase de vida. Vou estar agora com minha família reunida todo mundo junto e feliz. Queria primeiramente agradecer a Deus e segundo ao prefeito Edvaldo Nogueira que realizou esse projeto e conseguiu dar moradia para pessoas que necessitam mesmo”, contou Emanuel.

Já a dona de casa, Jaqueline de Melo Oliveira, destaca que a assinatura do contrato é uma realização e um alívio. “Às vezes as pessoas falam que vão fazer isso e aquilo e a gente fica com receio, porque saímos de onde vivíamos para construção da avenida. Mas hoje estamos realmente felizes porque a promessa foi cumprida, estou indo pra minha casa nova, com a escritura no meu nome”, enfatizou Jaqueline.

Foto: Mateus Souza/Assistência Social