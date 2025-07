Ressaca da Gota Serena marca o retorno da banda ao Café da Gente

Show acontece na sexta-feira, 25 de julho, às 20h, no espaço cultural do Café da Gente Sergipana

O público pediu e a gente ouviu. Depois do sucesso do Arraiá do Café, do Forró na Casa do Mangue e da apresentação vibrante no Palco Gerson Filho do Forró Caju, a banda Gota Serena está de volta ao espaço cultural do Café da Gente Sergipana para mais uma noite de muito forró. É a Ressaca da Gota Serena, que acontece na sexta-feira, 25 de julho, às 20h, anexo ao Museu da Gente.

Junho foi lindo, mas no País do Forró a gente faz a ressaca, depois rebate a ressaca — e é forró o ano inteiro. A Gota Serena retorna com a mesma força e alegria que conquistaram o público nos festejos juninos, reafirmando seu compromisso com o forró autêntico e a cultura popular nordestina.

A banda é formada por André Leite na sanfona, João Alberto no violão, Tom Toy e Ítalo na percussão, além dos vocais marcantes de Renatinha e Sullyvan. O repertório valoriza grandes nomes do gênero, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro, em arranjos que fazem o público cantar e dançar do começo ao fim.

Contaremos ainda com as participações mais que especiais dos talentos do Nanã Trio e do sanfoneiro Lucas Campelo.

Ingressos antecipados já disponíveis — 1º lote promocional: R$60

Venda pelo Sympla (link na bio do Instagram @nossodomproducoes) ou via PIX, solicitando a chave pelo WhatsApp: (79) 99854-1330.

Mais informações: @nossodomproducoes

Produção: Nosso Dom Produções