Restam 17 dias para o fim das inscrições do Prêmio Setransp de Jornalismo

Com duas semanas restantes, profissionais e estudantes ainda podem garantir a inscrição no maior prêmio de jornalismo regional dedicado ao transporte

Faltam apenas 17 dias para o fim das inscrições do Prêmio Setransp de Jornalismo. Com o tema “Mobilidade Urbana e Transporte”, esta 13ª edição contempla matérias publicadas entre 24 de novembro de 2024 e 24 de novembro de 2025. Sem prorrogação, as inscrições seguem abertas até o dia 25 deste mês, e a cerimônia de premiação acontecerá no próximo mês, com troféus e prêmios em dinheiro que chegam a R$ 5 mil.

Promovido pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), em parceria com o Sindicato dos Jornalistas de Sergipe (Sindijor) e a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), o prêmio tem como propósito valorizar o trabalho desenvolvido por jornalistas e estudantes da área, fortalecendo a comunicação sobre mobilidade urbana. Esta edição traz ainda uma novidade na categoria Rádio: além das reportagens, estão sendo aceitas entrevistas radiofônicas.

A realização do Prêmio conta também com o apoio da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse) e do Programa Ambiental Despoluir.

Premiação por categoria

Serão aceitos apenas trabalhos publicados em veículos de comunicação sediados no estado de Sergipe. A seguir, confira as categorias e os valores da premiação:

Rádio, Texto e Tv

1º Lugar – R$ 5.000,00 + troféu + certificado

2º Lugar – R$ 2.500,00 + troféu + certificado

3º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

Repórteres Cinematográfico e Fotográfico

1º Lugar – R$ 2.000,00 + troféu + certificado

2º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

3º Lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

Reportagem Laboratório

1º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

2º Lugar – R$ 1.000,00 – troféu + certificado

3º Lugar – R$ 500,00 – troféu + certificado

Para ler o regulamento completo e se inscrever, Clique aqui.

(https://premiojornalismo.setransp-aju.com.br/)

Fonte: Juliana Melo/assessoria Setransp – foto Ilustração: Edidelson Silva