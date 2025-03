Restaurante do Senac no TCE será inaugurado nesta quinta-feira

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) inaugura nesta quinta-feira, 13, às 12h, o Restaurante Escola do Senac, fruto da parceria firmada entre a Corte de Contas e o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac. A instalação do restaurante, que funcionará no TCE, prestará serviços de alimentação com qualidade e preço acessível, além de atuar como espaço de formação prática para alunos de cursos ofertados pelo Senac.

A unidade levará o nome do conselheiro Reinaldo Moura Ferreira, falecido em 2021. Ele integrou o colegiado do Tribunal de Contas de fevereiro de 2001 a dezembro de 2013, quando se aposentou compulsoriamente. Durante o biênio 2009/2010, exerceu a presidência do órgão, em uma gestão que coincidiu com o aniversário de 40 anos do TCE e se destacou pelo avanço na área de Comunicação. Foi sob sua administração que foi construído o edifício anexo onde agora funcionará o restaurante.

ab20275c-2430-4a9e-b053-076540cc5492.jpg

Com um ambiente moderno, o restaurante oferecerá pratos que valorizam a culinária sergipana e nordestina, mantendo o padrão de qualidade do Senac. A iniciativa proporcionará aos servidores do TCE e a toda a comunidade um novo espaço de alimentação e aprendizado, contribuindo para a qualificação profissional de estudantes da área de gastronomia e hospitalidade.

Uma vez inaugurado, o novo Restaurante Escola estará em pleno funcionamento e aberto ao público já no dia seguinte, na sexta-feira, 14, a partir das 7h.

Por DICOM/TCE – Foto: Cleverton Ribeiro