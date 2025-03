Restaurante Escola do Senac é inaugurado no Tribunal de Contas de Sergipe

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) inaugurou nesta quinta-feira, 13, o Restaurante Escola “Conselheiro Reinaldo Moura”, viabilizado em parceria com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac. O evento reuniu diversas autoridades, entre elas a deputada federal Yandra Moura, neta do homenageado, e a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa.

O restaurante, que funcionará no prédio anexo do TCE, leva o nome do conselheiro falecido em 2021, que integrou a Corte de Contas entre 2001 e 2013, período em que exerceu a presidência no biênio 2009/2010. Durante sua gestão, destacou-se pelo avanço na área de Comunicação e pela construção do edifício que agora abriga o novo espaço gastronômico.

A presidente do TCE, conselheira Susana Azevedo, destacou em seu discurso a parceria firmada entre a Corte de Contas e o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, além da relevância da homenagem e a importância da iniciativa para a qualificação profissional.

“Este restaurante representa não apenas um avanço na prestação de serviços dentro do Tribunal, mas também um espaço de aprendizado para os alunos do Senac, que terão aqui uma vivência prática essencial para sua formação”, afirmou.

Representando a família, a deputada Yandra Moura expressou emoção com a homenagem ao avô.

Com um ambiente moderno e um cardápio que valoriza a culinária sergipana e nordestina, o restaurante oferecerá refeições de qualidade a preços acessíveis, beneficiando servidores do TCE e o público em geral. A unidade também servirá como laboratório prático para estudantes da área de gastronomia e hospitalidade.

“Reinaldo Moura foi mais do que um integrante desta Corte; foi um líder, um amigo e um entusiasta do diálogo. Durante sua gestão, deixou marcas significativas, mas além do seu trabalho, o que sempre ficará em nossa memória é seu jeito acolhedor, sua capacidade de reunir pessoas, de construir pontes, de transformar qualquer encontro em um momento de aprendizado e amizade”, acrescentou a presidente do TCE/SE.

O Restaurante Escola já estará aberto ao público nesta sexta-feira, 14, a partir das 7h.

Por DICOM/TCE – Foto: Marcelle Cristinne