Restaurante Padre Pedro no Santa Maria inicia atividades nesta sexta-feira

A comunidade do bairro Santa Maria, em Aracaju, amanheceu com uma novidade: a abertura da unidade do Restaurante Popular Padre Pedro no Espaço Cuidar. Após a implantação no Espaço Cultural Zé Peixe, no Centro, e no Espaço Cuidar Bugio, na zona norte, a descentralização do equipamento social chega agora à zona sul da capital, oferecendo almoço e jantar a R$ 1,00.

Gerenciado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), o restaurante garante refeições de segunda a sexta-feira, atendendo prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de trabalhadores formais e informais da região.

“É com muita alegria que abrimos mais um ponto do Restaurante Popular Padre Pedro. Após a adesão de sucesso da população das regiões Central e Norte de Aracaju, chegamos ao Santa Maria. A descentralização é mais uma ação da nossa política pública de combate à insegurança alimentar, garantindo uma refeição balanceada, nutritiva e acolhedora aos sergipanos”, afirmou a secretária da Seasic, Érica Mitidieri.

A ação integra o programa ‘Sergipe Sem Fome’, que reúne iniciativas estratégicas de enfrentamento à fome, como o Prato do Povo, o Cartão Mais Inclusão (CMais) e o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos (PEAA).

De acordo com a diretora de Segurança Alimentar, Nutricional e Inclusão Produtiva da Seasic, Sabrina Oliveira, a descentralização aproxima o serviço das famílias e amplia o acesso. “As pessoas que antes precisavam se deslocar até o Centro agora contam com o restaurante próximo de suas casas. Isso representa mais acesso à alimentação de qualidade, economia para as famílias e fortalecimento da política pública de segurança alimentar”, destacou.

Ainda sobre o projeto de descentralização, a secretária Érica informou que ainda este ano um novo ponto será entregue à população. “A iniciativa de distribuição de alimentos chegou, hoje, ao Santa Maria e, no próximo mês, se estenderá ao bairro Japãozinho. Essa ação visa promover a segurança alimentar, o cuidado e a dignidade da população, demonstrando a preocupação do governo com o bem-estar social”, declarou.

Aprovação popular

O primeiro dia de funcionamento no Santa Maria foi marcado por clima de proximidade e acolhimento. Famílias e vizinhos transformaram a inauguração em um momento de celebração.

Moradora do bairro Padre Pedro, Larissa chegou cedo para garantir o cadastro. “Minha tia faz aula de dança no espaço e avisou da novidade. Vim com ela e sei que essa refeição será de grande ajuda para nós”, contou.

Participante das atividades do espaço, Almira Lopes também comemorou a novidade. “Vi a notícia na no grupo da aula e as colegas só falavam disso. É muito bom ter o restaurante perto da gente e com a refeição”, disse.

Para a coordenadora do Espaço Cuidar Santa Maria, Wilyane Sales, a iniciativa fortalece o alcance da política pública. “A comunidade já demonstrava grande interesse no Restaurante Popular localizado no Centro. Agora, com um ponto mais próximo, conseguimos ampliar o atendimento e garantir que mais pessoas tenham acesso à alimentação de qualidade”, ressaltou.

Acesso

O Restaurante Popular Padre Pedro no Espaço Cuidar Santa Maria funciona de segunda a sexta-feira, servindo almoço das 10h30 às 12h30 e jantar das 15h30 às 17h.

Para ter acesso, os usuários devem realizar cadastro pessoal e biométrico, apresentando CPF. Cada cadastro dá direito a uma refeição por CPF, no valor de R$ 1,00.

Foto: Irla Costa/Seasic