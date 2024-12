Restaurantes e bares apostam nas festas de final do ano

Com a chegada das festas de fim de ano, bares e restaurantes se organizam para aproveitar um dos períodos mais lucrativos do setor. De acordo com um levantamento da Abrasel, o faturamento dos estabelecimentos deve crescer cerca de 20% em dezembro, quando comparado a um mês comum.

Outro estudo feito pela entidade também mostrou que, em relação ao mesmo período de 2023, 78% dos empresários esperam aumentar o faturamento. O pagamento do 13º salário e o maior fluxo de clientes, impulsionado pelas férias escolares e confraternizações, são os principais fatores por trás desse otimismo.

Para Paulo Solmucci, presidente-executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o período representa uma oportunidade crucial para muitos negócios. “Embora 62% dos bares e restaurantes ainda operem sem fazer lucro, o fim de ano traz a chance de reequilibrar as finanças e reduzir prejuízos acumulados. É uma época em que o esforço conjunto de empresários e equipes pode fazer toda a diferença para virar o jogo”, explica.

Contratações

Para lidar com o aumento na demanda, 40% dos empreendedores pretendem reforçar suas equipes em dezembro, conforme apontou a pesquisa da Abrasel. O empresário Gustavo Duarte, proprietário do restaurante Coco Bambu Beira Mar, em Fortaleza (CE), já contratou novos funcionários.

“Neste mês, contratamos cumins, garçons, cozinheiro e auxiliar de cozinha, além de termos investido em treinamentos. Isso é fundamental para que, com a casa cheia, os nossos clientes não passem a ser impactados por um atendimento abaixo do esperado”, afirma Gustavo.

Ainda de acordo com a pesquisa, 26% dos que planejam contratar afirmaram que estão investindo em cursos e treinamentos para capacitar suas equipes, enquanto 23% planejam oferecer salários acima da média do mercado para se destacar na atração de profissionais.

Fonte: Abrasel