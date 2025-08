RESULTADOS DAS PROVAS OBJETIVA E DE REDAÇÃO DO CONCURSO DA FUNDAÇÃO RENASCER SÃO DIVULGADOS

Os resultados definitivos da prova objetiva e preliminar da prova de redação do concurso público da Fundação Renascer foram publicados nesta terça-feira, 5. O certame, realizado pelo Governo de Sergipe, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Administração (Sead), é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) e visa o provimento de 25 vagas para o cargo de agente socioeducativo, de nível médio, e outras sete para o de orientador social, que exige nível superior nas áreas de Serviço Social, Pedagogia e Psicologia.

Para consultar os resultados, os candidatos devem acessar o endereço eletrônico do Idcap – www.idcap.org.br. Eventuais recursos contra o resultado preliminar da prova de redação podem ser interpostos entre quarta e quinta-feira, dias 6 e 7. Conforme o cronograma previsto, o resultado da análise dos recursos deve ser divulgado no próximo dia 14, e o resultado definitivo, no dia seguinte, 15 de agosto.

Os aprovados para o cargo de agente socioeducativo ingressarão na carreira com vencimento inicial de R$ 2.582,83, e para o cargo de orientador social, R$ 3.308,76. Além das vagas disponíveis, o concurso formará um cadastro reserva que poderá ser utilizado durante a vigência da seleção, que é de dois anos, e pode ser prorrogada por igual período.

Vinculada à Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), a Fundação Renascer é a entidade responsável pela execução da Política Estadual de Assistência e Proteção à Criança e ao Adolescente em situação de risco pessoal e social.

Concursos em andamento

Atualmente, o Governo de Sergipe está com as inscrições abertas do concurso público para o cargo de auditor fiscal tributário (https://sead.se.gov.br/governo-de-sergipe-abre-inscricoes-do-novo-concurso-publico-para-cargo-de-auditor-fiscal-tributario/), da Secretaria de Estado da Fazenda, e administra outras seleções em áreas prioritárias do Estado, como Saúde, Assistência Social, Educação e Segurança Pública. Estão em andamento o primeiro concurso público da história da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania e o maior concurso público para a área médico-hospitalar realizado em Sergipe nos últimos anos.

Além destes certames, a gestão estadual está realizando concurso para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e avança na preparação de outros importantes concursos, dentre os quais estão o do magistério, o da recém-criada carreira de analista educacional e o do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE).

Foto: Ascom Sead