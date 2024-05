Retiro de Curas acontece de 24 a 26 de maio em Aracaju

Evento será liderado por mentora existencial paranaense Nora Muñoz

A capital sergipana é a primeira cidade do Nordeste a receber o Retiro de Curas liderado pela mentora existencial paranaense Nora Muñoz. O evento acontece entre os dias 24 e 26 de maio no hotel Pousada do Sol, na Orla da Atalaia.

Segundo a mentora Nora Muñoz, o Retiro é destinado às pessoas que se sentem sem resultados expressivos na vida e querem mudar essa realidade. Durante três dias, os participantes estarão imersos em diversas atividades como rodas de conversas, palestras e minutos de reflexão.

“Nosso encontro é direcionado àquelas pessoas que se sentem perdidas e querem agilizar os resultados. É um encontro com a sua alma e suas curas para atender o chamado com paz”, destacou.

As inscrições para as últimas vagas do retiro ainda estão abertas e podem ser feitas até o dia 17 de maio pelo telefone 79 98843-5046. O próximo Retiro de Curas será realizado no mês de novembro no Rio de Janeiro.

Fonte e foto NV Comunicação