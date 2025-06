RETORNO COM EMOÇÃO: SECRETÁRIO DILERMANDO JÚNIOR CHEGA EM SEGURANÇA A ARACAJU APÓS MISSÃO EM ISRAEL

O secretário do Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju, Dilermando Júnior, está de volta à capital sergipana após participar de um programa internacional de capacitação em Israel, onde representou a cidade em uma série de encontros sobre inovação, desenvolvimento urbano e transformação digital.

A chegada, registrada no fim da tarde deste sábado, 12, no Aeroporto de Aracaju, foi marcada por uma recepção emocionante da prefeita Emília Corrêa, do secretário de governo Itamar Bezerra, do vereador Lúcio Flávio, familiares, amigos e colaboradores. Ao reencontrar os filhos, Dilermando foi aplaudido e homenageado em um momento que emocionou todos os presentes.

O alívio foi ainda maior diante do cenário delicado vivenciado nos últimos dias: durante a missão, o secretário esteve em áreas afetadas pela escalada do conflito entre Israel e Irã, que resultou em ataques aéreos e ameaças de guerra. A Prefeitura de Aracaju acompanhou toda a situação com atenção e, agora, celebra seu retorno em segurança.

Foto AAN