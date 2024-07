Retrô Games celebra a cultura geek, neste fim de semana em Aracaju

O evento que celebra a cultura geek acontece nos dias 5 e 6 de julho, com grandes atrações para o fandom

Nos dias 5 e 6 de julho, a Arena RioMar, localizada no Piso L2, ao lado da Camicado, será palco para mais uma edição do Retrô Games. O evento promete brindar os fãs da cultura geek, com uma programação repleta de atrações que irá encantar o público de todas as idades.

Durante dois dias, das 10h às 22h, os visitantes poderão desfrutar de uma série de atividades imperdíveis. Entre as atrações estão a feira geek, onde será possível encontrar produtos exclusivos e variados, como bonecos, chaveiros e mangás; flash tattoo, para aqueles que desejam eternizar sua paixão; e uma seleção de fliperamas e totós, que proporcionarão momentos nostálgicos e muita diversão.

O evento também brinda o público geek com desfiles de Cosplay, Just Dance, quiz e um show imperdível da banda Bad Name, que promete agitar o público com um repertório de clássicos.

A expectativa da organização do Retrô é de que a atração reúna nesta sexta e sábado um público de mais de 2 mil pessoas, repetindo o sucesso das edições anteriores. “Estamos ampliando a realização do evento para dois dias, buscando contemplar um número maior de participantes e oferecendo uma programação variada, um espaço amplo e confortável, que pode ser visitado não apenas por quem faz parte da cultura geek, mas também pelo público em geral”, diz Adriano Santana, um dos organizadores do evento.

Para garantir acesso ao Retrô Games RioMar, é necessário realizar a inscrição através do App RioMar Aracaju e apresentar o QR Code gerado no momento do cadastro, na entrada da Arena RioMar. O evento é uma oportunidade de vivenciar um fim de semana incrível, repleto de atividades, diversão e muita cultura geek.

Serviço

O quê. Retrô Games RioMar acontece neste fim de semana

Quando. Dias 5 e 6 de julho, das 10h às 22h

Onde. Arena RioMar, Piso L2, ao lado da Camicado – Avenida Delmiro Gouveia, 400, Coroa do Meio

Inscrições. Através do App RioMar Aracaju (apresentar QR Code na entrada do evento).

Classificação. Livre.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação