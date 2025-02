Retrô Games Especial Cosplay agita o RioMar com três dias de pura imersão geek

Evento acontece até o domingo com uma vasta programação voltada para cultura pop

Os apaixonados por cultura pop e games têm um encontro marcado no RioMar Aracaju até o próximo domingo (16). O evento Retrô Games Especial Cosplay promete uma programação imperdível para os fãs do universo geek reunindo diversão, competições e muita nostalgia. A expectativa é que cerca de 1.500 pessoas participem diariamente da atração, que acontece no Piso L2, ao lado da Camicado.

Durante os três dias do evento, os visitantes poderão reviver grandes clássicos dos fliperamas e jogos de tabuleiro, explorar as possibilidades do Nintendo Wii U e garimpar itens exclusivos na feira geek que, nesta edição, traz novidades imperdíveis da cultura.

O sábado (15) reserva emoções extras com uma programação especial para os cosplayers e dançarinos de plantão. Os participantes poderão soltar o ritmo no Just Dance e aprimorar seus trajes no workshop de cosplay, além de concorrer ao 1º Concurso de Cosplay RioMar. A competição premiará as três melhores performances com R$ 1.000 (1º lugar); R$ 500 (2º lugar) e R$ 300 (3ª lugar).

Para participar dessa jornada, basta se inscrever no app RioMar Aracaju e garantir sua entrada. Reúna os amigos, prepare o cosplay e embarque nessa aventura geek inesquecível!

Serviço

O quê? Retrô Games Especial Cosplay agita o fim de semana dos fãs da cultura pop.

Quando? Dias 14, 15 e 16 de fevereiro.

Onde? Piso L2, ao lado da Camicado, no RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400, Coroa do Meio.

Atrações? Fliperama, jogos de tabuleiro, Nintendo Wii U, feira geek, Just Dance, workshop de cosplay e concurso de Cosplay RioMar com performances e premiações.

Inscrições? Através do App RioMar Aracaju (apresentar QR Code na entrada).

Classificação? Livre.

Fotos Arthur Soares/Vinícius Vasconcelos

Lotti+Caldas Comunicação