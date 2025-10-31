Reunião da CPI das Multas acontece nesta segunda-feira, 3 de novembro

Na segunda-feira, 3 de novembro, às 9h, será realizada, no plenário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), a 10ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura possíveis irregularidades na aplicação dos recursos arrecadados por meio de multas de trânsito, entre os anos de 2017 e 2024, pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da capital.

A partir do Requerimento nº 19, de autoria do presidente da comissão, vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB), estão convocados a participar da reunião Nelson Felipe da Silva Filho, superintendente municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju; Carlos Alberto Xavier de Andrade, ex-diretor administrativo e financeiro do órgão; e Elizangela Santos de Jesus, atual diretora administrativa e financeira, para prestarem esclarecimentos sobre o descumprimento de prazos e a ausência de respostas aos requerimentos anteriores aprovados pela CPI.

A comissão conta com a participação dos vereadores Pastor Diego, Fábio Meireles, Sônia Meire e Lúcio Flávio como membros. A reunião será transmitida pela TV Câmara Aracaju, canal 5.3, e pelo canal oficial da Casa Legislativa no YouTube, sendo aberta à imprensa e à sociedade aracajuana.

Por Jacqueline Reis – Foto: China Tom