Reunião entre Sejesp e dirigentes busca fortalecer o futebol profissional em Aracaju

Com o objetivo de fomentar os esportes amadores e também o futebol profissional, o secretário da Juventude e do Esporte (Sejesp), Aquiles Silveira, reuniu-se com representantes do Sergipe e do Confiança, da Federação Sergipana de Futebol (FSF) e da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para discutir novas parcerias que ajudem a desenvolver o futebol na capital.

A intenção da Prefeitura de Aracaju é aumentar os recursos destinados aos três clubes de Aracaju que disputam o Campeonato Sergipano da primeira divisão. “O futebol é o esporte mais popular do mundo, e em Aracaju não é diferente. Trata-se de entretenimento para milhares de pessoas, gera emprega e renda, impulsa o turismo, enfim, mexe com uma cadeia gigante de aracajuanos”, pontuou o secretário.

Líder da prefeita na Câmara, o vereador Isac esteve presente na reunião e ratificou a preocupação da nova gestão do governo municipal em impulsionar o futebol na cidade. “Confiança e Sergipe, além do Falcon que desde o ano passado mudou para Aracaju serão contemplados”, informou.

O presidente da FSF e vereador Milton Dantas, agradeceu o empenho do secretário da Sejesp e elogiou a iniciativa em convidar os atores principais do futebol na capital. “Em todo Brasil, as prefeituras apoiam o futebol local e nossos clubes precisam de recursos para buscar melhorias desde a formação de atletas até a ascensão a divisões superiores no campeonato brasileiro. Tenho certeza, que esse patrocínio da Prefeitura será essencial para avançarmos em 2025”, comentou.

Para os dirigentes de Sergipe e Confiança, a expectativa é que o apoio da Prefeitura de Aracaju seja um passo importante para a melhoria da infraestrutura e das condições financeiras dos clubes. Com o reforço dessa parceria, as equipes esperam ter um desempenho mais competitivo nos campeonatos nacionais e na valorização dos atletas das categorias de base.

Contrapartida

Uma vez firmada a parceria entre Prefeitura de Aracaju e clubes de futebol, o secretário da Sejesp quer uma contrapartida social destas equipes, a exemplo da cessão de espaços e realização de treinamentos e competições com o público mais carente da capital. “Fizemos o investimento, mas queremos uma ação que movimente crianças e adolescentes inseridas em atividades esportivas, assim acredito que todos saem ganhando: clubes e população”, destacou Áquiles.

Fonte e fotp AAN