REUNIÃO GERAL DOS PONTOS DE CULTURA FORTALECE A ARTICULAÇÃO E PREPARA PARA O FÓRUM ESTADUAL

A Secretaria Especial da Cultura (Secult), com apoio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), realizou neste sábado, 11, no auditório do Centro de Criatividade, Reunião Geral dos Pontos de Cultura de Sergipe. O encontro reuniu representantes de diversos pontos do estado, além do escritório do Ministério da Cultura ( MinC) em Sergipe, promovendo um espaço de escuta, integração e fortalecimento da rede Cultura Viva.

Durante a reunião, os participantes puderam trocar experiências, esclarecer dúvidas sobre a execução dos planos de trabalho e alinhar os próximos passos para a realização do Fórum Estadual dos Pontos de Cultura, previsto para o próximo mês. A atividade também possibilitou que novos integrantes da rede se apresentassem, estreitando laços e reforçando o caráter colaborativo do programa.

Para o secretário-executivo da Secult, Irineu Fontes, o encontro representa mais um avanço no diálogo com a sociedade civil.

“A rede Cultura Viva tem um papel fundamental na construção das políticas culturais em Sergipe. Esses encontros fortalecem o trabalho coletivo, dão voz aos fazedores e criadores de cultura e ajudam a consolidar o Fórum como um espaço de decisão e participação popular”, destaca.

Isabela Bispo, do Ponto de Cultura Pescando Memórias, em Socorro, comemora a retomada dos debates. “Essa oportunidade faz com que a gente conheça mais a atuação da Secult, da Funcap, conhecer mais outros Pontos de Cultura e a gente avançar nas políticas culturais voltadas à cultura de base, que são os Pontos de Cultura”, afirma.

A Reunião Geral reforçou o compromisso do Governo de Sergipe com a valorização e continuidade das políticas culturais participativas, fortalecendo o protagonismo dos Pontos de Cultura como instrumentos de cidadania, identidade e transformação social em todo o estado.

Foto: Ascom/ Secult