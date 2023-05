Reunião na Deso debate melhorias para o abastecimento em Riachuelo

Ações para melhorias que beneficiem a população do município de Riachuelo foram debatidas em reunião realizada na Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). No encontro, que teve a participação do presidente da Deso, Luciano Goes, o prefeito de Riachuelo, Peterson Dantas, e vereadores, foram tratados temas como a ampliação da Estação de Tratamento, para que a segurança hídrica seja uma realidade no município.

A expectativa é que o investimento do Governo de Sergipe para melhorias em Riachuelo chegue a R$ 12 milhões. “Estivemos reunidos para alinhar melhorias para a região de Riachuelo. O prefeito, juntamente com vereadores, passou as demandas e vamos viabilizar o que for necessário para o abastecimento de água, além da ampliação da Estação de Tratamento, com um investimento em torno de R$ 12 milhões, pelo Governo do Estado”, ressaltou Luciano Góes.

De acordo com o prefeito de Riachuelo, o encontro foi importante e a expectativa é que o município possa receber ajustes que aumentem a qualidade de vida dos usuários. “Viemos entender como está o processo de ampliação da Estação de Tratamento e, assim, levarmos mais qualidade de vida para nossa população. Foi de grande importância conversar com o presidente da Deso, para que o abastecimento melhore, e aumente o tratamento de água na nossa cidade. Ao mesmo tempo, aproveitamos a oportunidade para solicitar que a empresa assuma o Povoado Quilombola Boa Vista, e já saímos com uma visita técnica encaminhada para a região”, ressaltou.

Fonte e foto ASN