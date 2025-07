Reunião operacional marca o início das obras da CASACOR Sergipe 2025

Em outubro, o evento proporcionará o reencontro do público com o Palácio de Veraneio, desativado desde 2018

Profissionais da arquitetura, paisagismo e design de interiores reuniram-se nesta segunda-feira, 21 de julho, para dar início aos trabalhos da 5ª edição da CASACOR Sergipe. O encontro com os diretores da marca no Estado aconteceu no Tiradentes Innovation Center, em Aracaju, e contou com a presença de representantes de patrocinadores nacionais e locais, além de empresas parceiras.

Neste ano, a mostra será realizada no Palácio de Veraneio, que abrigará mais de 30 ambientes projetados sob o tema “Semear Sonhos”, uma proposta que convida à reflexão sobre o futuro sustentável que queremos construir de forma coletiva.

“A reunião operacional marca, oficialmente, o início dos trabalhos dos profissionais que compõem o elenco da CASACOR 2025. Trata-se de um momento muito importante porque apresentamos o cronograma e todas as normas e prazos que devem ser cumpridos para que a gente entregue um evento memorável ao público. A partir desta semana, eles já podem acessar o Palácio e começar a criar os ambientes”, explica Rodrigo Fonseca, diretor de Projetos e Relacionamento da CASACOR Sergipe.

Juntamente com o Governo do Estado, a CASACOR promoverá o reencontro da população com o emblemático Palácio de Veraneio, desativado desde 2018. O imóvel foi reformado pela atual gestão estadual e ganhará um novo uso. Além de vivenciar uma experiência singular em torno do morar, os visitantes terão a oportunidade de conhecer a casa-sede, onde funcionará o novo gabinete de despachos do governador Fábio Mitidieri. A edificação também abrigará o Memorial Histórico-Cultural do Palácio, que está sendo projetado pelo time da CASACOR.

Os profissionais que assinarão os ambientes da mostra destacaram a importância de participar deste momento de valorização do patrimônio sergipano.

“A expectativa para CASACOR Sergipe 2025 é grande. Acredito que todos estão criando um imaginário de descoberta sobre o que é o Palácio de Veraneio. Além da memória do que se passou lá, a gente não pode deixar de ressaltar o projeto arquitetônico, a edificação e os elementos construtivos que hoje estão na lista para reconhecimento como patrimônio cultural de Aracaju ou, quem sabe, do Estado de Sergipe”, ressaltou a arquiteta Viviane Oliveira.

Mais uma vez, os ambientes destacarão a beleza e a riqueza do artesanato sergipano, por meio da colaboração da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

“A parceria com a CASACOR tem sido fundamental para apresentarmos o artesanato sergipano, nossa identidade cultural e manifestações dentro de um design mais sofisticado. É por isso que estamos aqui, novamente, para fortalecer essa parceria entre o governo do Estado de Sergipe e CASACOR e atender a novos pedidos dos profissionais”, destacou Daiane Santana, diretora de Artesanato e Empreendedorismo da Seteem.

A reunião também contou com a presença de parceiros e fornecedores, como a Hunter Douglas, marca líder mundial em cortinas, persianas e toldos, que acompanha a CASACOR em diversas praças brasileiras e reforça seu compromisso com a inovação e o design de alto padrão.

“A Hunter Douglas sempre esteve junto à CASACOR em todo Brasil e não podia ser diferente aqui em Sergipe. Esse ano, nós somos fornecedores oficiais da CASACOR Sergipe, estando presente em todos os ambientes da mostra. E essa é uma grande oportunidade para a gente trazer os produtos – de uma marca que é líder mundial no segmento – para o evento que é, sem dúvida, a reunião de grandes arquitetos e designers de interiores de Sergipe”, afirmou Caio Xavier, representante da Hunter Douglas no Estado.

A CASACOR Sergipe 2025 estará aberta à visitação de 10 de outubro a 30 de novembro, no Palácio de Veraneio, localizado na avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, nº 2240, no bairro Farolândia, em Aracaju. O acesso será feito pela via lateral (Rua Amaralina), com funcionamento de terça a sábado, das 16h às 21h30, e aos domingos, das 16h às 20h30.

Foto: Arquivo CASACOR Sergipe – Lotti+Caldas Comunicação