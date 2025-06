Reunião Ordinária do Consed é finalizada em Aracaju com avanços

A II Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed) foi encerrada nesta sexta-feira, 13, em Aracaju, reunindo gestores estaduais, presidentes de instituições, representantes do Ministério da Educação (MEC), parlamentares e convidados.

O objetivo foi trazer à tona uma pauta pertinente aos avanços da Educação do país para que seja socializada e discutida e levada às instâncias decisórias.

O Consed é presidido pelo secretário de Estado da Educação (Seed) e vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral. Ele destacou os dois dias de trabalho como um momento de escuta e contribuição dos secretários. “Isso é fundamental para a formulação de políticas que possam nos dar segurança de estarmos sendo ouvidos, e de que as prioridades que a gente observa sejam compartilhadas com as instâncias decisórias”, afirmou.

“O único objetivo, que é o de todos na melhoria das condições da educação, é criar as condições para que ela se exerça na plenitude, a fim de que aconteça de fato para o aluno, que é o objeto principal. Formar um aluno competente, preparado, com conhecimento e um ator social capaz de interferir de forma positiva na sociedade, como um bom cidadão, alguém que entende o seu papel”, acrescentou Zezinho.

O ministro da Educação, Camilo Santana, oportunizou o momento com a assinatura da portaria que autoriza uso de recursos do Salário-Educação na alimentação escolar. Em 2025, estados, municípios e o Distrito Federal vão receber R$ 21,3 bilhões; nos próximos dias a previsão, é de ampliação para compra de fardamento escolar.

O novo Plano Nacional de Educação também esteve na pauta da reunião com a socialização da proposta pela relatora, deputada Tabata Amaral. Outros projetos, programas e propostas também tiveram destaque, como a educação profissional, a inteligência artificial no ambiente escolar, a busca ativa escolar e o piso para o Magistério.

De acordo com o secretário de Estado da Educação do Mato Grosso do Sul, Hélio Daher, a reunião se mostrou proveitosa desde o início, a partir da articulação com Zezinho Sobral, para que todos pudessem ser bem recebidos.

“A participação do governador Fábio Mitidieri demonstra o interesse do Governo de Sergipe em estar participando das ações da Educação. Isso é de se enaltecer, e as participações do ministro Camilo, da deputada Tabata e do presidente do CNE, César Callegari, demonstram a importância deste evento. Tivemos muita troca de experiência e de informação nova. Estamos no caminho certo”, avaliou.

Hélio Daher ainda enalteceu os programas e projetos da Educação sergipana, considerados por ele como uma vitrine a ser vista e levada para os estados, pela organização e distribuição de rede: “A forma com que a gestão sergipana na educação é organizada, sua rede e distribuição são inspiradoras. É um aspecto que a gente vai levar ao Mato Grosso do Sul para inspirar as nossas ações”.

Também participante do encontro em sua segunda edição, a secretária adjunta da Educação de Santa Catarina, Patrícia Lueders, parabenizou a organização e a pauta, consideradas por ela como de excelência. “Estar com os 26 estados, junto ao Distrito Federal, e fazer essa troca de vivência, faz com que voltemos ainda mais enriquecidos com tudo que a gente ouviu”, afirmou, ao analisar que a assinatura do ministro da Educação, Camilo Santana, é um grande avanço.

As reuniões ordinárias do Consed acontecem quatro vezes ao ano, sempre de forma itinerante, e são ambientes de discussões e tomadas de decisões com atores da Educação na amplitude federal.

Foto: Ascom Seed