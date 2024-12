Réveillon 2025: confira a programação da festa de ano novo na capital

Para encerrar o ano de 2024 com chave de ouro, a Prefeitura de Aracaju celebra o tradicional Réveillon na praia da Orla de Atalaia com atrações imperdíveis. A festa da virada de ano já é tradição na capital pela competência da gestão em realizar eventos de excelência, com estrutura de qualidade, queima de fogos silenciosos e uma programação imperdível com artistas da terra e nacionais.

Nesta terça-feira, 31, as apresentações começam às 20h com DJ Marraia, que abre a noite com a mistura de música eletrônica e brasileira. Em seguida, sobem ao palco ElaSambô, Winne e Raquel Diniz, para uma apresentação especial do “Minas de Ará”, levando muita sergipanidade para a noite de Réveillon. As artistas prepararam um repertório especial para o público.

“Será um grande desafio tocar no réveillon da nossa cidade para as pessoas daqui e para quem vem de fora. A gente vai entregar um show muito bom, com um samba bem legal que estamos preparando e trazer um repertório que o público vai curtir bastante”, relatou a integrante do grupo ElaSambô, Flora.

Depois do show do projeto “Minas de Ará”, Xanddy Harmonia entra no palco às 22h30 para entregar ao público aracajuano um show repleto de axé e pagode baiano, e segue até a queima de fogos silenciosos da virada de ano. Em seguida, às 00h20, Nando Reis continua a noite de festa com o repertório recheado de sucessos.

Para finalizar a noite, às 2h, o sergipano Luiz Ferraz leva o arrocha, com muita autenticidade e representatividade da música aracajuana nos palcos da Orla de Atalaia. “Poder participar do Réveillon de Aracaju é uma grande alegria e eu agradeço ao prefeito Edvaldo Nogueira, que proporcionou essa festa para a cidade e também fico feliz em começar o ano com muita felicidade”, comentou o cantor.

Confira a programação completa:

20h – DJ Marraia

21h – Minas de Ará

22h30 – Xanddy Harmonia

00h20 – Nando Reis

2h – Luiz Ferraz

Foto: Arquivo PMA/ Marcelle Cristine