Réveillon 2025: Emsurb recolhe 25 toneladas de resíduos na Orla da Atalaia

Após o encerramento da festa de Réveillon 2025, que levou milhares de sergipanos e turistas à Orla da Atalaia, cerca de 300 agentes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) entraram em cena com serviços de limpeza, que resultaram no recolhimento de 25 toneladas de resíduos. Por meio desta ação, a Prefeitura de Aracaju proporcionou um ambiente limpo e organizado para quem costuma aproveitar a praia no primeiro dia do ano.

De acordo com o planejamento elaborado pela Diretoria de Operações (Dirop), cuja prioridade esteve voltada em dar maior celeridade aos trabalhos, a concentração das 27 equipes começou por volta das 6h, com frentes de atividades contemplando o entorno do palco e pontos estratégicos, a exemplo da Passarela do Caranguejo, estacionamento da Cinelândia, áreas do calçadão, tal como as primeiras vias de acesso ao local. A mobilização coordenada assegurou a conclusão da limpeza em apenas poucas horas após o término do evento.

“O trabalho minucioso e detalhista da empresa municipal vai além de simplesmente remover resíduos deixados nas festas. Representa um compromisso notável com a preservação ambiental e o bem-estar daqueles que frequentam a Praia de Atalaia ou que residem nas proximidades da Orla”, ressaltou o presidente da Emsurb, Bruno Moraes.

Na extensão da faixa de areia, as ações foram executadas com o reforço no gadanhamento e, ainda, com o auxílio da máquina saneadora, visando garantir bem-estar às pessoas que mantêm o hábito de renovar as energias com o banho de mar.

Alinhado ao trabalho nas vias, calçadão e faixa de areia, o esquema operacional contou também com a lavagem dos banheiros químicos, bem como de toda a área da festa. Para esta atividade, foram disponibilizados caminhões pipa, com capacidade de 8 e 15 m³ de água. Os serviços de limpeza foram concluídos por volta das 9h30.

Segundo o diretor de Operações, Lauro Maia, a empresa municipal preparou um cronograma de ações diferenciado para finalizar com mais agilidade os serviços de remoção manual do lixo.

“Nesta operação utilizamos três caminhões compactadores, duas pá carregadeiras, além de caixas estacionárias com capacidade de 5m³ e 30m³. Também 150 contentores de lixo, dispostos em formato de ilha, foram distribuídos nos locais de maior concentração de pessoas”, concluiu Lauro.

