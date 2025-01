RÉVEILLON 2025: GRANDES ARTISTAS MARCAM O BRILHANTISMO DO EVENTO NA ORLA DE ATALAIA EM ARACAJU

A festa de Réveillon 2025, realizada pela Prefeitura de Aracaju na Orla da Atalaia, não foi apenas uma celebração da virada de ano, mas também um verdadeiro espetáculo musical.

Com dois palcos montados na orla e uma programação que transitou entre o eletrônico, o samba, o axé, o rock e o arrocha, a festa reuniu alguns dos maiores nomes da música nacional e local. Artistas de diferentes estilos e origens se uniram para dar ao público uma noite inesquecível.

A grandiosidade e a organização do evento foram reconhecidas por todos que se apresentaram, que não pouparam elogios à estrutura e à importância da festa. O Réveillon começou com uma vibração contagiante do DJ Marraia. Com um setlist que mesclava música eletrônica e elementos da música brasileira, ele fez o público dançar antes mesmo da virada do ano. Para o DJ, a experiência foi única. “A energia do Réveillon de Aracaju é ímpar. Essa é a segunda vez que eu toco e está na minha lista dos melhores shows que eu já fiz. Agradeço muito à Prefeitura, que apostou no artista sergipano. A organização foi impecável como sempre, tudo começando pontualmente, a estrutura colocando o artista sergipano de igual para igual com os artistas nacionais. Eu só tenho a agradecer. Estou muito feliz em estar aqui, estou com a alma lavada e com a energia para 2025”, declarou Marraia.

Em seguida, foi a vez do projeto “Minas de Ará”, formado pelas talentosas ElaSambô, Winne e Raquel Diniz. Elas trouxeram uma apresentação cheia de energia, unindo o samba com a força da mulher sergipana e a brasilidade do projeto, que encantou o público com músicas que falam de temas femininos e da cultura nordestina. A cantora Oduma destacou que “o público pode esperar um evento muito bonito. É uma confraternização com as meninas e a gente chega com Elasambô, trazendo samba e pagode. As meninas vão trazer uma energia muito forte também. O evento que o público terá será o melhor”, disse.

Já Winnie ressaltou a importância da valorização do artista sergipano na programação musical da Prefeitura de Aracaju para o Réveillon 2025. “É um presente muito grande a gente ter uma festas dessa proporção sendo aberta e encerrada com artistas locais. A gente tem um projeto que abraça e celebra a música feita e liderada por mulheres. Então a gente agradece muito à gestão municipal por essa oportunidade e espera que o público acompanhe a cena de todos os artistas sergipanos, porque todos mandam muito bem”, declarou.

Raquel Diniz, que também é sergipana, falou sobre a importância de a cidade oferecer um evento público e gratuito desse porte para as pessoas. “Esse é um evento que normalmente todo mundo já espera, a cada ano. Temos aqui também a estrutura de acessibilidade, e eu acho muito importante essa questão da inclusão. E é muito relevante trazer toda a população, independentemente de qualquer coisa, e poder levar música, arte e entretenimento ao máximo de pessoas possível”, afirmou.

A noite seguiu com um dos grandes nomes do axé, Xanddy Harmonia, que levou o público ao delírio com seu show repleto de clássicos do axé e do pagode baiano. O cantor, conhecido por sua energia contagiante e pela forma como domina os palcos, disse que estava emocionado em tocar aqui. que “Em Aracaju eu me sinto totalmente em casa. Fazer essa virada de ano aqui é fazer com o meu povo. Eu estou muito feliz de estar aqui começando um novo ano com esse povo de Aracaju, com que nós temos uma relação intensa há muitos anos”, disse.

O show que emocionou a todos foi o de Nando Reis, que aconteceu logo depois da queima de fogos silenciosos que anunciou a chegada de 2025. O cantor e compositor, ex-integrante dos Titãs e um dos maiores nomes da música brasileira, encantou o público com seu repertório recheado de sucessos, como “All Star”, “Relicário” e “O Segundo Sol”. Com seu carisma inconfundível, Nando Reis mostrou-se feliz em se apresentar em Aracaju mais uma vez.

“Para mim foi uma honra ter sido convidado pelo prefeito para fazer o Réveillon de Aracaju. Eu já cantei na virada do ano aqui há muitos anos, e é uma alegria juntar a música com essa celebração, e uma grande responsabilidade também. Um evento desse, que é aberto a milhares de pessoas, a gente traz as músicas mais conhecidas. Então nós vamos tocá-las e animar o público”, declarou.

E para fechar com chave de ouro, o sergipano Luiz Ferraz subiu ao palco para levar um bom arrocha para o público. “Eu preparei um repertório gostoso que a multidão vai arrochar. Vai ser um show repleto de novidades. Para mim é muito satisfatório dividir o palco com grandes artistas como Nando Reis e Xanddy Harmonia, além de outros artistas daqui de Aracaju, que também são muito bons. É uma sensação inexplicável. Esse é o meu primeiro Réveillon cantando aqui em Aracaju, e muitos outros virão. Tenho a sensação de sonho realizado por estar em uma festa grande e linda, que é essa virada do ano em Aracaju, e eu agradeço muito ao prefeito por ter me dado essa oportunidade”, afirmou.

