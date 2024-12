Réveillon 2025: PMA inicia cadastramento de ambulantes

A possibilidade de iniciar o novo ano com uma renda extra levou muitos aracajuanos à sede da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), nesta terça-feira, 10. O órgão iniciou o período de cadastramento aos interessados em comercializar bebidas e alimentos durante o Réveillon 2025, promovido pela Prefeitura de Aracaju, na Orla da Atalaia.

Acostumada a participar de grandes eventos na capital e interior do estado, Ana Júlia de Jesus foi uma das primeiras a efetuar o cadastro. Esperançosa, ela comentou o processo de organização. “Sempre que a Prefeitura organiza festa eu tento estar presente. Me inscrevi para vender bebidas em isopor e estou confiante em conseguir um ponto bom”, informou a comerciante que irá disputar uma das 326 vagas ofertadas nos segmentos de

bebidas/isopores, diversos, drinks, towner, food truck e bares.

A mesma satisfação foi compartilhada pela negociante Valdirene Marques, que concluiu o cadastro para a venda de lanches em barracas 3×3. Segundo ela, a ação bem coordenada garante comodidade para vendedores e à população em geral. “O trabalho da Prefeitura tem sido maravilhoso. Atendimento, estrutura e por isso sempre aposto nas festas que ela promove. Espero ser contemplada para aproveitar a festa e ainda obter um extra, pois no momento estou a procura de emprego”, comentou.

O presidente da Emsurb, Bruno Moraes, detalhou as próximas etapas após o processo de inscrição que encerra na quinta-feira, 12. “O sorteio eletrônico será na sexta, dia 13, a partir das 10h, aqui mesmo na sede da Emsurb. Além das vagas ofertadas regularmente, iremos sortear também vagas suplentes, já que pode haver desistência por parte de algum contemplado. O Réveillon é uma festa esperada por todos e como sempre a Emsurb se soma aos demais órgãos da Prefeitura para entregar uma festa organizada, limpa e que oferece ainda a oportunidade de incremento na economia local para alguns aracajuanos que irão trabalhar no evento devidamente autorizado”, enfatizou.

Documentação

No ato da inscrição é necessário apresentar os documentos previstos em edital: originais e cópias de RG e CPF, comprovante de residência de Aracaju em nome do candidato, emitido de até 60 dias; certificado do Curso de Manipulação de Alimentos emitido por instituições oficiais também em nome do titular. Para as atividades em towner e food truck também é obrigatória a apresentação da documentação do veículo em nome do inscrito e nome fantasia. Será permitido o cadastro somente em uma atividade comercial.

O cadastramento segue até o dia 12 de dezembro e pode ser efetuado das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Emsurb, situada na rua Dom Pedro II, 135, bairro Ponto Novo.

Texto e Foto: Ascom/Emsurb