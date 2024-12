Réveillon: confira o que abre e fecha nos dias 31/12 e 1º de janeiro

Os serviços essenciais e alguns estabelecimentos comerciais alteram o horário de funcionamento devido à celebração do Réveillon e ao feriado de 1º de janeiro.

Confira o abre e fecha neste feriado:

Bancos

As agências bancárias não funcionarão nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Lojas

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) informou que as lojas do centro comercial de Aracaju abrem das 8h às 17h no dia 31. No dia 1º, estarão fechadas.

Supermercados

A Associação Sergipana de Supermercados informou que os estabelecimentos abrirão no dia 31, em horário a ser definido por cada rede. Já no dia 1º, estarão fechados.

Feiras livres

As feiras livres dos conjuntos Orlando Dantas e Dom Pedro, que costumam acontecer sempre às quartas, na semana do Réveillon, estarão suspensas. Já a feira do conjunto Augusto Franco será antecipada para terça-feira, dia 31, e funcionará das 6h às 16h.

Dia 31 ocorrerá a feira do bairro 13 de Julho, realizada ao lado do Batistão, das 6h às 12h.

No dia 1° de janeiro de 2025, não haverá funcionamento de feira livre na cidade.

Os mercados Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco, assim como os setoriais (bairros) manterão horário de funcionamento habitual no dia 31, fechando apenas no dia 1° de janeiro.

Shoppings

Jardins: o shopping funciona das 9h às 18h no dia 31. Já no dia 1º, os restaurantes, demais operações de alimentação e lazer abrem das 12h às 21h. Demais lojas estarão fechadas.

RioMar: no dia 31, o shopping funciona das 9h às 18h. No dia 1º, as lojas estarão fechadas. Cinema, restaurantes e supermercados funcionam conforme programação.

Aracaju Parque: o centro de compras abrirá das 9h às 18h no dia 31; já no dia 1º, estará fechado.

Prêmio: o shopping funciona das 9h às 18h na terça, e fecha na quarta.

Peixoto: no dia 31, as lojas, os quiosques e o supermercado funcionam das 9h às 18h; o setor de alimentação, das 10h às 18h. No dia 1º, o shopping estará fechado.

Saúde

Os serviços essenciais, como os hospitais e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), funcionarão normalmente. Unidades básicas de saúde não abrirão nos dois dias.

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) estará aberto na terça-feira (31), das 7h às 11h. Na quarta-feira, não haverá expediente. Os serviços do órgão retornam na quinta-feira (2), das 7h30 às 17h.

Saúde Estadual

Os equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), como o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi), Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), e Tratamento Fora de Domicílio (TFD), não funcionarão nos dias 31 e 1º.

Ceac

As unidades do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) não funcionarão nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, retornando às suas atividades nas oito unidades no dia 2.

Lazer em Aracaju

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no Bairro Jardins, abrirá das 5h às 21h30.

O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funcionará normalmente, das 6h às 18h.

O Centro de Artesanato Chica Chaves, no Bairro Industrial, estará fechado.

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol, no Mosqueiro, ocorrerão normalmente, das 8h às 17h.