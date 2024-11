A prefeitura de Aracaju informou nesta segunda-feira (25), as atrações que farão parte do Réveillon 2025, que acontecerá na Orla da Atalaia, em Aracaju, no dia 31 de dezembro.

Veja abaixo a programação completa

20h – DJ Marraya

21h – Minas de Ará (Elasambô, Winne e Raquel Diniz)

22h30 – Xandy Harmonia

00h20- Nando Reis

02h- Luiz Ferraz

Foto: reprodução/ redes sociais