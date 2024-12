Réveillon do Staleiro: Ricardo Chaves será uma das atrações da festa

Igor Ativado e Matheus Andrade também estão na programação na virada de ano do point praiano de Aracaju

A praia é uma das opções mais desejadas na virada do ano, e é nesse clima de celebração com o pé na areia que o Staleiro Beach Club promove sua tradicional festa reunindo, mais uma vez, sergipanos e turistas em torno de muita diversão, decoração temática, shows musicais, queima de fogos e excelente gastronomia, sem sistema all inclusive.

O Réveillon do Staleiro terá atração nacional: o cantor baiano Ricardo Chaves fará a contagem regressiva junto com o público na virada do ano. Após a queima de fogos, ele vai brindar as primeiras horas de 2025 em clima de carnaval. No show do artista não vão faltar sucessos de sua carreira que marcaram a folia de momo em Salvador e tantas outras festas pelo Brasil a fora. “Acabou”, “É o Bicho”, “Só Você”, “Xô Arauna”, “Deixa a Chuva Cair”, “Taba” e “Balanço Do Trem” são algumas das músicas que o público pode esperar.

A programação musical traz também duas atrações sergipanas: Igor Ativado e Matheus Andrade vão se revezar no palco do Staleiro Beach Club e levar para o público grandes clássicos do forró e pagode, respectivamente.

No dia do evento, o público poderá ter acesso ao buffet temático mediante pagamento no local. Para quem busca outro tipo de comida, haverá ainda o sistema fast food com sanduiches, hambúrguer e pizza.

E os papais que desejam aproveitar a noite de 31 de dezembro com tranquilidade, o evento terá uma Área Kids com total segurança e profissionais qualificados para garantir a recreação ou soninho dos pequenos. Para usufruir de todas as vantagens da Área kids os interessados pagarão um valor a parte.

Localizado na Rodovia José Sarney, o Staleiro iniciará a programação às 21h. As mesas (a partir de R$1.200) e convites individuais (R$250) estão à venda na loja Point do Ingresso, no RioMar Shopping. Outra opção são os lounges compostos por sofás, mesas de apoio e garçom exclusivo. Crianças de até 10 anos não paga. Informações através do número de Whatsapp (79) 3085-7300.

Serviço

Evento: Réveillon do Staleiro Beach Club

Data: 31 de dezembro de 2024

Hora: 21 horas

Atrações: Ricardo Chaves, Igor Ativado e Matheus Andrade

Vendas: Point do Ingresso, no RioMar Shopping

Informações: (79) 3085-7300 – Whatsapp

Texto e foto Osanilde Oliveira