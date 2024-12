Réveillon: Energisa reforça orientações para evitar acidentes

Distribuidora alerta sobre colisões em postes

O réveillon é sinônimo de festa e celebração sendo os fogos de artifícios um dos principais símbolos desta data. A Energisa Sergipe reforça algumas dicas de segurança para evitar acidentes e a interrupção do fornecimento de energia durante as festividades.

“Sabemos que os fogos de artifícios são muito comuns nesse período, mas a queima deve ser realizada longe da rede elétrica para evitar curtos-circuitos, rompimento dos cabos e até incêndios, que comprometem o fornecimento de energia elétrica para milhares de pessoas, inclusive para serviços essenciais”, orienta o coordenador do Centro de Operações da Energisa, Aliston Barbosa.

Outro ponto de atenção é para quem vai celebrar a virada do ano em casa, é importante evitar ligar todos os equipamentos em apenas uma tomada para não ocorrer uma sobrecarga no circuito. Ainda segundo Aliston, os equipamentos eletroeletrônicos, como aparelhos de som, freezers ou geladeiras, não devem ser manuseados com os pés descalços e o corpo molhado.

Colisão em postes

Para quem vai dirigir durante as festividades, a Energisa reforça a importância de redobrar a atenção no volante para evitar acidentes, a exemplo de colisões em postes. Somente este ano, foram registradas mais 190 ocorrências envolvendo este tipo de acidente.

“A mistura de bebida alcoólica com direção aumenta muito desse tipo de acidente, por isso pedimos que quem vai dirigir nessas festividades evitem beber e redobrem a atenção. Outros fatores, como por exemplo, excesso de velocidade, sono, cansaço e uso do celular enquanto dirige, também aumentam a probabilidade desse tipo de acidente. Em casos de acidentes, o condutor deve acionar o Samu e a Energisa. Sempre que possível, o condutor deve ficar dentro do veículo para evitar choques elétricos. Quem for prestar socorro, também deve ficar distante e acionar o socorro”, orienta Aliston Barbosa.

