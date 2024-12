Réveillon: PMA garante pluralidade musical com atrações diversificadas

A capital sergipana já está em ritmo de festa. Com um novo ano se aproximando, nada mais justo que uma festa à altura desse momento tão marcante na vida dos aracajuanos. Para que a chegada de 2025 seja celebrada da melhor forma, a Prefeitura de Aracaju preparou uma programação para lá de especial, reunindo artistas de renome nacional, como Nando Reis e Xanddy Harmonia, e valorizando os talentosos artistas sergipanos, como Dj Marraia, Minas de Ará – que conta com apresentação do ElaSambô, Winne e Raquel Diniz – e Luiz Ferraz. Além das atrações musicais, o evento contará com o tradicional show pirotécnico e de queima de fogos silenciosa.

A programação plural promete agradar todos os gostos musicais. O projeto Minas de Ará está preparando um espetáculo recheado de samba, MPB, pop; já o cantor Luiz Ferraz traz em seu repertório vários sucessos do ritmo do arrocha; o DJ Marraia fará sua apresentação inserindo diversos elementos da música brasileira; do renomado Nando Reis, o público pode esperar MPB, rock alternativo, pop rock e pós-punk; o talentoso Xanddy Harmonia traz em sua bagagem o pagode baiano, ritmo no qual foi um dos pioneiros.

O Réveillon da capital, que acontece na Orla da Atalaia, foi um compromisso que o prefeito Edvaldo Nogueira honrou durante toda gestão, com o objetivo de impulsionar o turismo e a economia local da cidade. Já em 2017, quando retomou o comando da cidade, o gestor também resgatou a tradicional festa para que os aracajuanos, sergipanos e turistas pudessem celebrar a passagem de ano na praia da Atalaia.

“Assim como nos anos anteriores, escolhemos artistas diversos para agradar a todos os gostos e promover uma verdadeira mistura de ritmos. Valorizaremos os artistas locais, como temos feito em todos os eventos da cidade, mas também teremos atrações nacionais. O que nós queremos é que seja uma festa linda, democrática, bem organizada, segura e tranquila, para que todos possam aproveitar da melhor maneira. Com essa programação, vamos atrair muitos turistas para a nossa cidade, movimentando o turismo e impulsionando a economia com a geração de emprego e renda”, destacou o prefeito.

Ao fazer o anúncio da programação deste ano, o gestor da capital lembrou também que a elaboração de um calendário de eventos para a cidade, no fim do ano, foi um compromisso firmado por ele com os aracajuanos que se consolidou ao longo dos últimos oitos anos. “Realizamos um grande trabalho para que Aracaju se transformasse em um polo de atração turística neste período e nós conseguimos. Hoje, com a realização do Réveillon, aliado ao Natal Iluminado, a capital entrou para a rota de destinos mais procurados nesta época do ano e isso demonstra o nosso empenho”, frisou.

O presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Irineu Fontes, salientou a importância da inclusão de artistas sergipanos na programação do Réveillon. Para ele, a iniciativa possibilita a projeção dos cantores, uma vez que o evento atrai cerca de 200 mil pessoas para a Orla da Atalaia. “Temos grandes artistas em Sergipe que precisam ser vistos por um público grande como o que estará presente na Orla da Atalaia. Teremos apresentação de artistas nacionais, como Xanddy Harmonia e Nando Reis, mas também teremos nomes importantes da música sergipana, como as Minas de Ará, projeto que reúne grandes nomes femininos da nossa terra, o DJ Marraia, que já é um sucesso conhecido, e Luiz Ferraz, com a música mais popular, trazendo a proposta do arrocha, do piseiro, dessa cultura que também precisa ser apoiada. Com certeza, o Réveillon 2025 será uma grande festa”, enfatizou.

Programação

O Réveillon 2025 na Orla da Atalaia, terá início às 20h, com a apresentação do DJ Marraia. Em seguida, às 21h, sobem ao palco ElaSambô, Winne e Raquel Diniz, para a apresentação especial do “Minas de Ará”. Já às 22h30, Xanddy Harmonia emplacará seus hits para o público até a chegada do ano novo. Após a queima de fogos, às 00h20, Nando Reis inicia sua apresentação, seguida do sergipano Luiz Ferraz, às 2h, com o ritmo do arrocha, encerrando a noite.

Foto: Arthur DAvila