Revisão final para o Enem acontecerá no dia 1° de novembro

Para apoiar os estudantes na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), realizará, nesta sexta-feira, dia 1° de novembro, das 8h às 18h, a aguardada Revisão Final no Ginásio Desportivo Constâncio Vieira, em Aracaju. Com uma programação voltada para os alunos da rede pública estadual, a iniciativa busca oferecer dicas, estratégias e proporcionar um ambiente motivador antes das provas, que ocorrerão nos dias 3 e 10 de novembro.

O evento terá como tema principal ‘Seja o herói da sua própria história’, e a programação incluirá abordagens específicas dos principais conteúdos das áreas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Cerca de seis mil alunos são aguardados para esse momento de retirada de dúvidas para as provas do Enem.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, afirma que a revisão final é a culminância de todo o trabalho realizado durante o ano letivo com as turmas da terceira série das escolas da rede estadual e os pólos do programa Pré-Universitário. “É um momento especial no qual nossos estudantes revisam, de maneira lúdica, criativa e direta, todos os conteúdos, para que façam uma prova com tranquilidade, segurança e alegria. Estaremos com nosso grande time de professores, material didático, acompanhamento dos profissionais do Acolher, alimentação e o melhor: os estudantes da rede estadual. Celebramos o momento em que Sergipe é o primeiro do Brasil com a maior média de redação do Enem entre as redes públicas, e toda a motivação para que nossos alunos realizem o sonho de ingressar no ensino superior. Como diz o tema, eles serão os heróis da própria história”, afirma o secretário.

Além do conteúdo acadêmico, o evento também terá momentos voltados para a preparação emocional dos estudantes com os profissionais do Programa Acolher, ajudando-os a lidar com a ansiedade e o nervosismo, fatores que podem impactar o desempenho. O evento também contará com um material de revisão preparatório que será distribuído aos estudantes, tanto impresso quanto em QR Code, que incluem questões dos últimos exames.

A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, reforça que a revisão final é um momento muito importante para os estudantes da terceira série da rede pública estadual. “Cada detalhe da revisão foi pensado para atender às necessidades deles e motivá-los a dar o seu melhor. É uma iniciativa que valoriza todo o empenho dos nossos jovens e reafirma o compromisso da Seduc com o sucesso dos nossos estudantes”, reforçou.

De acordo com o coordenador do Programa Acolher, Pedro de Santana, os psicólogos do programa irão proporcionar um momento de relaxamento para os alunos. “Sabemos que o emocional dos estudantes desempenha um papel tão importante quanto o preparo acadêmico. Muitos deles chegam a essa etapa com uma carga de ansiedade e expectativas, o que pode acabar afetando o desempenho na hora da prova. Nossa proposta com o programa Acolher é oferecer a esses jovens uma oportunidade de relaxar, respirar e alinhar seus pensamentos. Queremos que sintam o apoio da rede, saibam que não estão sozinhos nessa jornada e que estamos aqui para dar todo o suporte, tanto para que eles se sintam bem, quanto para que possam dar o melhor de si no Enem”, afirmou.

Além disso, o setor de Transporte da Seduc (Setran) vai disponibilizar o transporte dos alunos que virão dos municípios do interior. De acordo com a diretora do Setran, Sandra Ribeiro, serão 134 veículos, entre ônibus e micro-ônibus, que transportarão alunos de todos os territórios sergipanos. Ela destaca que a equipe organizou o transporte de maneira que os estudantes fiquem sem preocupação e focados apenas na revisão. “Nosso objetivo é garantir que todos os estudantes tenham condições de chegar ao local da revisão final do Enem com segurança e tranquilidade, independentemente da distância de seus municípios até a capital. Sabemos da importância desse momento e que ele representa uma etapa fundamental para cada um dos jovens que se dedicaram ao longo do ano”, destacou.

O Departamento de Alimentação Escolar (DAE) vai distribuir alimentos para os estudantes durante a revisão final, além de dar dicas de alimentação que os alunos podem levar nos dias de prova através das redes sociais da Seduc, segundo a diretora da Alimentação Escolar, Lucileide Rodrigues.

Foto: Arquivo/Seduc