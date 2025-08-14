Revista destaca atrativos turísticos de Aracaju e aponta a capital como a cidade do sol do Nordeste

A Revista Oeste, em matéria publicada no dia 10 de agosto, destacou Aracaju como um dos destinos mais tranquilos do Nordeste, ideal para quem busca unir mar e sossego. A capital sergipana chama a atenção pelas praias limpas, pela gastronomia de qualidade e pelo custo de vida acessível. Entre os principais atrativos apontados na reportagem estão a Orla de Atalaia, o Mercado Municipal, além das praias como a do Refúgio.

O texto também lembra que Aracaju tem um calendário de eventos movimentado, mesmo sendo conhecida pelo clima pacato. No mês de junho, o Forró Caju transforma a capital sergipana em palco de uma das maiores festas juninas do país. Segundo a matéria, qualquer época do ano é propícia para conhecer a capital sergipana. A revista traz também dicas de hospedagem e curiosidades sobre a cidade.

“Conhecida como a ‘Cidade do Sol’ pela sua luminosidade e clima agradável durante boa parte do ano, Aracaju é a capital mais tranquila do Nordeste. Localizada no litoral sergipano, combina belas praias, rica gastronomia e uma orla bem estruturada, atraindo visitantes em busca de descanso e cultura”, diz um trecho do texto. Leia a matéria completa da Revista Oeste clicando aqui.

Turismo em alta

O turismo em Aracaju vive um momento de crescimento e as ações da Prefeitura têm contribuído diretamente para esse cenário positivo. Em abril e junho deste ano, a capital sergipana registrou os maiores números de embarques e desembarques no Aeroporto Internacional de Aracaju. Segundo dados da Aena Brasil, em abril, quase 103 mil passageiros passaram pelo terminal, um aumento de 22,1% em relação ao mesmo mês de 2024. Já em junho, período em que a cidade se enche de cores e música com os festejos juninos, o fluxo chegou a quase 108 mil pessoas, 14,8% acima do registrado no ano anterior.

Para fortalecer esse desempenho, a Secretaria Municipal do Turismo (Setur) tem investido na capacitação de guias de turismo e agentes de viagem, ampliando a capacidade de promoção do destino Aracaju. Entre as ações de destaque da Setur, estão o projeto permanente “Descubra Aracaju”; a distribuição do ‘Passaporte Aracaju’, que reúne informações sobre pontos turísticos; e o fortalecimento dos Centros de Atendimento ao Turista (CATs), garantindo suporte qualificado a quem chega à capital.

O mês de junho também colocou Aracaju em evidência no calendário cultural nacional com o Forró Caju 2025. Durante 20 dias, a festa promoveu um São João descentralizado, levando apresentações para diversos bairros e encerrando com grande celebração na Praça dos Mercados. Nesse período, outra iniciativa que ganhou destaque foi o ‘Paço do Forró’, que reuniu famílias em uma vila cenográfica repleta de atrações culturais. Entre os atrativos, a tradicional Marinete do Forró também animou os turistas que visitaram a cidade.

Foto: Marcelle Cristinne/PMA