Ricardo Chaves, Igor Ativado e Matheus Andrade vão comandar o Réveillon do Staleiro

Com ingressos quase esgotados, o Staleiro Beach Club será o destino de sergipanos e turistas de vários estados do país. Nesta edição da festa, o bar e restaurante praiano receberá no palco os cantores sergipanos Igor Ativado e Matheus Andrade, além do cantor baiano Ricardo Chaves, que vai fazer a contagem regressiva junto com o público à meia noite quando também haverá a queima de fogos.

Além dos shows com a mistura de ritmos – forró, samba e axé music, a festa terá Área Kids com total segurança e profissionais qualificados com valor pago à parte. Outra vantagem é que não haverá sistema all inclusive, mas o público poderá pagar na hora e consumir as delícias do buffet especial ou do fast food de sanduiches e pizza. O Staleiro fica localizado na Rodovia Inácio Barbosa.

Últimos lounges com serviço de garçom exclusivo, mesas (de 4, 8 e 10 lugares) e convites individuais à venda na loja Point do Ingresso (RioMar Shopping). Mais informações pelo Whatsapp (79) 3085-7300.

Serviço

Evento: Réveillon do Staleiro Beach Club

Data: 31 de dezembro de 2024

Hora: 21 horas

Atrações: Ricardo Chaves, Igor Ativado e Matheus Andrade

Vendas: Point do Ingresso, no RioMar Shopping

Texto e foto Osanilde Oliveira